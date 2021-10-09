PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den itiraf: Hayran kaldım

Arjantinli futbolcu, PSG'de mutlu olduğunu söylerken oyuncu grubunun kalitesine olan hayranlığını dile getiriyor.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de oynadığı için çok mutlu olduğunu ve Ligue 1 ekibini seçmekten pişmanlık duymadığını söyledi.

2021 Ballon d'Or'u favorilerinden biri olan veteran forvet, tüm kariyerini Barcelona'da geçirmiş ve ağustos ayında Parc des Princes'e gelmişti.

PSG kariyeri biraz sancılı ve karışık başlayan Messi, buna aldırış etmemiş gibi görünüyor.

Ne söylendi?

France Football'a konuşan Messi, PSG'ye transfer süreci ve sonrasıyla ilgili şunları söyledi:

"Barça, orada devam edemeyeceğimi belirten bir açıklama yaptı ve o andan itibaren nasıl toparlanacağımı merak etmeye başladım.

"Kariyerime devam etmek için yeni bir kulüp bulmam gerekiyordu. PSG dahil birçok kulüp benimle iletişime geçtiği için şanslıydım. Kulübe müteşekkirim çünkü başından beri bana çok iyi davrandılar.

"Beni gerçekten istediklerini gösterdiler ve benimle ilgilendiler. Onlara teşekkür ediyorum çünkü bugün çok mutluyum. Başka teklifler de aldım ama PSG ile çok çabuk anlaştık.

"Açıkçası projeye, sahip olduğu oyunculara, grubun kalitesine hayran kaldım. Tüm bu unsurlar bir anlaşmayı yapmayı kolaylaştırdı.

"Soyunma odasında arkadaşlarım olduğunu bilmek, kendi kendime işlerin benim için kolay gideceğini söylememe izin verdi ve yanılmamışım. Çünkü kendimi adapte etmek çok kolaydı. Özellikle de benim gibi İspanyolca konuşan çok oyuncu olduğu için."

Milli aralar Messi'yi nasıl etkiliyor?

Ufak yaşlarda Camp Nou'ya getirilen Messi'nin kariyerinin tamamını Barça'da geçirmesi gerekiyordu ve Arjantinli yıldız, Paris'e taşınırken birtakım zorluklar yaşadı.

Arjantin ile geçen yoğun bir yazın ardından, PSG ile tam form yakalamışken yeniden araya giren milli maçlar, oyuncunun ritmini bozdu.

Ancak geçen ayın sonlarında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı gol atması, uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olsa da yeteneğinin azalmadığını gösterdi.

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Messi şu anda Arjantin Milli Takımı ile kampta ve takımını 2022 Dünya Kupası'na taşımak istiyor.

Yazın Copa America'da zafere ulaşmasının ardından, gelecek yıl düzenlenecek büyük turnuva, belki de Dünya Kupası'nı kazanması için son fırsat olacak.

Ancak ondan önce, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı bir an önce garantilemesi için takıma yardım edecek.

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