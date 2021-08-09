Lukaku’yu rekor bedelle Chelsea’ye göndermeye hazırlanan Inter, golcü oyuncunun alternatiflerini belirledi.

Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen ve Erling Haaland’la da ilgilendiği iddia edilen Chelsea, eski oyuncusu Romelu Lukaku’nun transferini rekor bedelle bitirmeye hazırlanıyor.

Belçikalı golcünün yerini doldurmak isteyen Inter tarafında ise Serie A’da forma giyen iki isim öne çıkıyor.

Inter’in Lukaku alternatifleri

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre Inter, Roma ile bir yıllık sözleşmesi kalan ve ayrılması gündemde olan Edin Dzeko ile ilgileniyor.

Yıllık 7,5 milyon euro maaşı bulunan yıldız oyuncunun yaklaşık olarak 1.8 milyon euro’luk bonservis bedeli karşılığında transfer edilebileceği belirtiliyor.

Dzeko ile geçen sene Inter ve Juventus ilgilenmiş, ancak Roma 15 milyon euro civarında bir bedel talep etmişti.

Dzeko’nun yanı sıra Inter, Alfredo Pedulla’nın haberine göre Atalanta’dan Duvan Zapata’yı da istiyor. Pedulla’ya göre Inter, Atalanta ile 40 milyon euro’luk sözlü anlaşmaya vardı.

Romelu Lukaku’nun Chelsea’ye gidişinin resmileşmesiyle Inter’in de golcü transferinde harekete geçmesi bekleniyor.

Inter, Lukaku’dan gelen parayı nasıl harcayacak?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Belçikalı golcüden gelecek bonservis geliriyle yalnızca hücuma değil, savunmaya da takviye yapmak istiyor.

Achraf Hakimi’nin yerine sağ bek transferi yapmayı da hedefleyen İtalyan devi, PSV forması giyen ve Euro 2020’de de Hollanda formasıyla gösterdiği performansla yıldızlışan Denzel Dumfries’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Inter’in adı geçtiğimiz günlerde Arsenal’den Hector Bellerin’le de anılmıştı.

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