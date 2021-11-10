Inter Lorenzo Insigne transferinde mutlu sona ulaşamadı

Napoli'nin EURO 2020'de İtalya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncusu Lorenzo Insigne takımıyla yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken, Insigne'nin Inter'e transfer olmak için talepleri de ortaya çıktı.

#Inter freddina su Lorenzo #Insigne: le richieste del fantasista (quadriennale da €6M a stagione più bonus alla firma da €7M) sono ritenute alte. Inoltre nel 3-5-2 di Inzaghi avrebbe difficile collocazione tattica. E il #Napoli continua a lavorare al rinnovo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 22, 2021

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre yıldız oyuncu bonuslarla beraber yıllık 7 milyon euro talep etti.

Inter cephesi bu maaş talebini oldukça yüksek bulurken, Insigne'nin teknik direktör Simone Inzaghi'nin 3-5-2'sinde forma şansı bulmasının zor görünmesi de Milano ekibinin bu transferde geri adım atmasına neden oldu.

Kariyerinin büyük bölümü 4-3-3'te sol kenar olarak geçen Inzaghi bu sezon 11 karşılaşmada dört gol atmıştı.

İtalya ile şampiyonluk yaşadı

Napoli tarihinin en önemli isimleri arasında gösterilen 30 yaşındaki hücum oyuncusu EURO 2020'de Roberto Mancini'nin en güvendiği isimler arasında yer almıştı.

Turnuvada altı maça ilk 11'de başlayan ve 512 dakika sahada kalan Inzaghi iki gol atmış ve İtalya Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunda oldukça önemli bir rol oynamıştı.

Inter ile anlaşma sağlayamayan Insigne'nin bu gelişmenin ardından Napoli ile bir kez daha masaya oturacak.

Öte yandan sözleşmesi sona erecek oyuncu havuzunun en değerli parçalarından biri olan Insigne'nin daha önce isminin anıldığı Chelsea'nin yanı sıra farklı Premier Lig takımlarından da teklif alması bekleniyor.

Daha fazla okuma