Bir Premier Lig oyuncusunun ne zaman eşcinsel olduğu ve bu futbolcunun kim olduğu hakkındaki sosyal medya ve futboldaki dedikodular herkes tarafından merak edilir.

Ancak Conor Coady için bu konu müstehcen bir tartışma değil ve o, bu tavrı değiştirmek ve meydan okumak istiyor.

Bu yılın başlarında Coady, İngiliz LGBT Ödülleri'nde "Yılın Futbol Dostu" seçildi ve bir Rainbow Laces etkinliğine katılmasının ardından Jordan Henderson, Jurgen Klopp ve Gary Lineker gibi önemli isimlerinin olduğu bir halk oylamasını kazandı. Cinselliği veya kimliği ile mücadele eden oyuncu, içinde bir güven olduğunu hissetmelidir.

İngiltere Milli Takımı ve Wolves futbolcusu, GOAL ile gerçekleşen sohbetinde soyunma odasının dışında eşcinsel futbolcular hakkında olumsuzluk olsa da futbolcu arkadaşlarının arasında bunun bir sorun olmayacağının garantisini veriyor. Bu durumdan dolayı kendisi ve takım arkadaşlarının kutlama yapacağını belirtiyor.

"Our sport is the best sport in the world, and I honestly believe it should be a sport for everybody"



Wolves antrenman sahasından Zoom aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Sadece bir futbolcu olarak ve içinde bulunduğum takım adına konuşabilirim. Her şeyden önce bir taraftarım ama medya ve taraftar tepkisi hakkında konuşmak benim için zor.

"Bir futbolcu olarak şunu söyleyebilirim ki biri çıkıp benimle konuşmak veya sohbet etmek isterse soyunma odamız ona her zaman açık. Bu durumdan dolayı gerçekten etkilenen bir futbolcuya hiç rastlamadım.

"Bu arada, bunu ilk yapan oyuncunun tepki alacağını düşünürdüm ve bu, herkesin beklediği bir şeydi."

Adelaide United yıldızı Josh Cavallo, ekim ayında mevcut tek üst düzey oyuncu olarak bu konuda bir adım atsa da erkek futbolu dünya sporunda, oyunun zirvesinde yer alan ve LGBT olarak alenen büyük oyunculara veya rakamlara sahip olmadığı için aykırı bir şey olarak algılanıyor.

Cavallo, başkalarının oyunda kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilirken Birleşik Krallık'ta futbol kariyerleri boyunca gey olarak kendilerini rahat hisseden futbolcuların listesi özellikle çok fazla yer kaplamıyor.

Eski üst düzey futbolcu Justin Fashanu 1990'da hala oynarken gay olduğunu açıklayan ve bunu yapan tek İngiliz oyuncu olmaya devam ediyor. Everton ve Aston Villa'nın eski orta saha oyuncusu Thomas Hitzlsperger, cinselliğini ancak emekli olduktan sonra açıklamıştı. Oyun içinde, cinsel tercihlerini açıklamayan futbolcular, lig dışında en sert spot ışıklarından uzakta kalarak kendilerini daha rahat hissettiler.

Coady'nin LGBT+ bireyler için eşitlik konusunda bu kadar tutkulu hissetmesinin nedeni bu. Herhangi bir kişisel sebepten dolayı değil ama tüm hayatı boyunca futbolun içinde yaşayan ve futbolu seven biri olarak söylüyorum ki bu tür tercihlere sahip olan insanlar için futbolun uygun olmadığı fikrine katlanamıyorum.

"Sporumuzun dünyadaki en iyi spor olduğunun büyük bir savunucusuyum ve dürüstçe bunun herkes için bir spor olması gerektiğine inanıyorum. Herkesin dahil olduğunu, bir olduğumuzu hissettirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

"Eşitlik çok büyük bir kelime ve iş LGBTQ meselesi olduğunda, insanları işin içinde hissettirmekte çok başarılıyım. Birisi futbol izlemekten veya oynamaktan zevk almak istiyor ama bunun bir parçası hissetmiyorsa, bu korkunç olur. Eşitlik kelimesi benim için çok büyük ve eğer herhangi birine mümkün olan herhangi bir şekilde yardım edebilirsem, bu gerçekten bana harika hissettirir."

Euro 2020 finaline kalmayı başaran İngiltere kadrosunun bir parçası olan (turnuvanın bir dakikasını bile oynamamasına rağmen) Coady, Liverpool kaptanı Henderson'ın sosyal medya aracılığıyla kendisine verdiği desteği çok yakından hissetti. Ayrıca bir diğer takım arkadaşı Marcus Rashford'un da desteğini gördü.

Sohbetimiz boyunca tutku ve bağlılıkla konuşarak, Coady'nin üst düzey futbolcuların kendileri için önemli olan konularda konuşmalarının ne kadar önemli olduğunu hissettiği ve bu nesil oyuncuların aşağıdaki gibi konularda konuşmalara öncülük edebileceklerini düşündükleri açıktır. LGBTQ eşitliği, özellikle sosyal medyanın yarattığı toplumsal manzaradaki değişim sayesinde bu mümkün oldu.

"Sosyal medya bugünlerde çok büyük bir rol oynuyor, insanlara konuşmanız ve yardım etmeye çalışmanız için bir platform sağlıyor. Son birkaç ayda istismarda gördüğümüz gibi tam tersi olabilir ancak futbolcular ve halk; LGBTQ topluluğundaki insanlara yardım etmeye çalışıyor" diyor.

"Futbolcular artık platformlarını mümkün olduğunca denemek ve yardım etmek için kullanabileceklerini fark ettiler ve hepimizin yapmaya çalıştığı da budur. Dünyadaki herhangi bir futbolcuya sorun, ellerinden gelse yardım edeceklerini söylerler. "

Coady'nin net olduğu bir şey var ki bir gey futbolcu sadece iyi oynuyorsa desteklenmemeli. Futbolcunun, form durumu gerilese bile oyuncular homofobik eleştiriye veya tacize maruz kalmamalı.

Uzmanlardan gelen nitelikli desteğin çoğu, sahadaki performansları korunduğu sürece herhangi bir eşcinsel futbolcunun takım arkadaşları tarafından destekleneceği fikrine dayanıyor. USL Şampiyonası'nda, San Diego Loyal için oynayan Collin Martin de bunu itiraf etti. Geçen yıl GOL'e bu konularda açıklama yapan Martin, oluşan baskılar nedeniyle formunu kaybetti ve oyununda bir gerileme oldu.

Coady şöyle diyor: "Bana göre bu yanlış çünkü herkes kariyerinin bir noktasında, birden fazla kez formdan düşebilir. Bu, sadece bizim için geçerli olan bir şey değil.

"Benim için en önemli şey bu konuda açıklama yapan insanların yanında olmak. Bu durum gayet normal ve bu tercihi oyundaki yetenek ile ilişkilendirmezsiniz. Form düşüklüğü varsa, bu durumun takımla da bir ilgisi olabilir. Tek yapılması gerek şey çok çalışmaktır ve herhangi başka bir durumla alakası yoktur.

"Hepimiz kötü durumdayız. Bunun cinsellikle hiçbir ilgisi yok ve bunun aksini söylemek aptallıktır. Soyunma odamızda, herhangi bir oyuncu cinsel nedenlerden dolayı eleştirilmezdi."

İngiliz erkek futbolu eşcinselliği hâlâ tabu bir konu olarak ele alırken kadın futbolunda, özellikle Kadınlar Süper Ligi'nde Pernille Harder'dan Sam Kerr'e kadar futbol kariyerlerinin zirvesindeki sayısız LGBT bireyi var.

Coady için bu normallik tam olarak hedeflenmesi gereken şeydir. Bazı çevreler, erkekler futbolunun daha geniş bir alanı kapladığı için bu konunun imkansız olabileceğini düşünüyor ki en büyük sıkıntı da buradan geliyor.

"Kadın futbolu, son birkaç yılda gelişti ve onlara hayranlık duyuluyor. Dışarıda, bir LGBT oyuncusu olmak ne kadar normal değil mi? Gülüyorum çünkü soyunma odamızda insanların bu tür şeylere kafa yormadığı çok açık.

"Kadınlar futbolunda bu durumlar çok normal ve onlardan öğrenebileceğimiz çok şey var. Erkekler futbolunda da bu noktaya gelmemiz gerekiyor."

Coady ayrıca, Birleşik Krallık Spor Konseyleri Eşitlik Grubu tarafından trans kişilerin elit olmayan sporlara dahil edilmesini öneren tartışmalı ve çok eleştirilen bir raporun yakın zamanda yayınlandığını söyledi. Sporun, transseksüel futbolculara oyunu oynamaları için adil fırsatlar verilmesini sağlaması gerektiğini belirtti.

Coady, "Futbol herkes için olması gereken bir oyun. Dünyanın en heyecan verici sporu ve kesinlikle herkesin oynaması gereken bir spor dalıdır.

"Çok daha önemli insanlar benim üstümden bu konuyu tartışacaklar ama bir futbolcu olarak en büyük şey herkesin sevdiğimiz oyundan zevk almasıdır. Futbol, ​​dahil olmak isteyen herkes içindir ve ben; herhangi bir konudan dolayı asla futbolu bırakmam."

Coady, Football Ally ödülünü Rainbow Laces'a katılımıyla alırken yıllık etkinliklerin ve tartışmaların yeterli olmadığını düşünüyor. Ayrıca, tüm sezon boyunca kaptanlık kol bandında gökkuşağı renklerini taşımaktan gurur duyacağını da sözlerine ekliyor.

"Açıkçası yılda bir kez 'Gökkuşağı Bağcıkları' yapıyoruz, sezonda bir kez kaptanın kol bandını takıyoruz ve insanlar bu konuda bilinçleniyor. Sezonda bir kez yerine, bunu her hafta yapabiliriz.

"Sorumlu ben olmadığım için fikir bulmak benim için zor olabilir. Ancak, yaptığımız şeyler zaten iyi ve LGBTQ insanlara yardım etmek için her zaman daha fazlasını yapabiliriz."

