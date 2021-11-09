Messi 2023’te Barcelona’ya dönebilir

Lionel Messi, 13 yaşından beri formasını giydiği Barcelona’da bu yaz duygusal bir basın toplantısıyla veda etmişti. Ancak Camp Nou kulislerinde farklı isimlerden Messi’nin dönüşü için çağrılar gelmeye başladı.

Ekonomik şartlar nedeniyle Messi’nin kontratını uzatamayan Barcelona, kulüp efsanesinin Paris Saint-Germain’e gidişini eli kolu bağlı seyretmek zorunda kalmıştı.

Messi, Fransız ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 34 yaşındaki yıldızın opsiyonunu kullanmayarak 2023 yazında PSG’den ayrılması mümkün.

"Böyle olmamalıydı"

2021 yılındaki başkanlık seçiminde Joan Laporta’nın ardından ikinci sırayı alan Victor Font, kulübe Messi’yi geri getirmek için bir plan yapılması çağrısında bulundu.

RAC-1’e konuşan Font, “Messi’nin kulüpten ayrılışı böyle olmamalıydı. Şu andan itibaren 2023’te Barcelona’ya nasıl dönebileceğini düşünmeye başlamalıyız” sözlerini kullandı.

Kontratının sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsü kazanan Messi, buna karşın ilk etapta Barcelona’da kalmak istediğini açıklamış ve diğer kulüplerle masaya oturmamıştı.

Messi ücretinde indirime gitmeyi kabul etmesine rağmen, maaş limitinin altına inemeyen Barcelona, La Liga kuralları gereği Arjantinliye yeni sözleşme teklif edemedi.

Barcelona hala aklında

Messi, geçtiğimiz günlerde SPORT’a verdiği röportajda, gelecekte Barcelona’ya dönmeye sıcak baktığını ve Katalan ekibinde sportif direktör olarak görev yapabileceğini açıklamıştı.

“Kulübe faydalı olmak ve katkı yapmak istediğimi her zaman söyledim. Bir gün sportif direktör olmayı çok isterim. Barcelona’da mı, yoksa başka bir yerde mi olur, bunu bilmiyorum.”

“Elime fırsat geçtiği takdirde geri dönüp kulübe katkı yapmak istiyorum. Çünkü Barcelona sevdiğim ve başarılı olmasını istediğim bir kulüp.”

Xavi’in gelişi önemli

Messi’nin ayrılık sürecinde başkan Joan Laporta’yla yaşadığı soğukluğa rağmen, eski takım arkadaşı Xavi Hernandez’in teknik direktörlüğe getirilmesi buzların erimesini sağlayabilir.

Uzun yıllar birlikte top koşturan ve Barcelona formasıyla büyük başarılara imza atan ikili, saha içinde olduğu kadar saha dışında da derin bir dostluğa sahip.

Messi’nin yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle PSG macerasına istediği başlangıcı yapamaması, Barcelona’ya beklenenden erken dönmesini ihtimaller arasına sokmuş gibi görünüyor.