Mbaye Diagne banyodan canlı yayın yaptı

Mbaye Diagne’nin sıradışı karakteri zaman zaman başını belaya soksa da, bazen de eğlenceli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Attığı goller kadar saha dışında yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen 30 yaşındaki forvet, bu kez sosyal medyada yaptığı canlı yayınla gündeme oturdu.

Gece 01.40 sularında Instagram’dan canlı yayın açan Diagne’yi görenler büyük şaşkınlığa uğradı. Çünkü ekrandaki görüntüde neredeyse normal olan hiçbir şey yoktu.

Diagne, güneş gözlüğü ve atkı takarak kameranın karşısında geçmişti. Arka fonda İrem Derici’nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısı çalıyordu. Yayının adresi ise Diagne’nin banyosuydu.

📱 Mbaye Diagne, gece saat 01.40’ta güneş gözlüğü ve atkı takarak İrem Derici’nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısı eşliğinde banyodan canlı yayın yaptı. pic.twitter.com/jQR9Wpo91O — Sports Digitale (@SportsDigitale) November 9, 2021

Eleştiren de vardı, savunan da

Geçmişte disiplinsiz davranışları nedeniyle Fatih Terim’le sorun yaşayan ve iki kez kadro dışı bırakılan Diagne, Galatasaray taraftarlarından eleştiri aldı.

Twitter’da videoya yorum yapan taraftarlardan biri, Diagne’nin bu hareketini profesyonellikle bağdaştırmadığını belirtirken, bir diğer taraftar Senegallinin takımdan gönderilmesi için çağrı yaptı.

Bazı taraftarlar ise konuya daha anlayışlı yaklaştı. Eleştirilerden birine cevap veren sarı kırmızılı futbolsever, futbolcuların da eğlenmeye hakkı olduğunu belirtti.

Kimi Twitter kullanıcıları görüntüleri komik bulurken, kimileri de Diagne’nin mental açıdan iyi durumda olup olmadığını sorguladı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Diagne, üç gol ve iki asist üretti. Beklenen istikrarı yakalamaktan uzak gözüken Diagne, 26 Ağustos’tan bu yana sadece bir maça ilk 11’de başlayabildi.