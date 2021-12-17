Inter kalp rahatsızlığı yaşayan Christian Eriksen'in kontratını feshetti

Inter, EURO 2020'de ülkesi Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada kalp krizi geçiren ve o karşılaşmadan bu yana forma giymeyen yıldız oyuncu Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

📸 | CHRIS



ALL THE BEST, @ChrisEriksen8!



We've experienced some unforgettable moments together 🖤💙 pic.twitter.com/b7HrUzh8WO — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) December 17, 2021

Serie A kuralları tedavi sürecinde kalp pili takılan Eriksen'in bu şekilde oynamasına izin vermiyordu.

Bir süredir eski takımı Odense ile antrenmanlara katılan Eriksen'in kalp pili probleminden ötürü Avrupa'nın birçok liginde forma giymesi mümkün görünmezken, Danimarka Ligi'nin bu konuda esnek kurallara sahip olması 29 yaşındaki oyuncunun futbola yeniden eski takımının formasıyla döneceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Tottenham'ın yıldızıydı

Inter geçen sezon Antonio Conte yönetiminde Serie A'da şampiyonluğa ulaşırken ligde 26 karşılaşmada şans bulan Eriksen rakip fileleri üç kez havalandırmıştı.

Maurucio Pochettino yönetimindeki Tottenham'da sergilediği performansla bir dönem Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından biri olan Eriksen, Inter'e 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Yedi sezon giydiği Tottenham formasıyla 226 Premier Lig karşılaşmasında 51 gol kaydeden Eriksen, daha önce beş sezon boyunca Ajax için oynamış ve 159 karşılaşmada 32 gol atmıştı.

29 yaşında sağlık problemleri nedeniyle Avrupa'nın en önemli liglerinin dışında kalan Eriksen'in sağlık durumu şu an için sağlığına kavuşmuş durumda.

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