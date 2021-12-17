Sergio Agüero, Manchester City çalışanlarını unutmadı: 170 bin liralık hediye

Sergio Agüero uzun yıllar formasını terlettiği eski kulübü Manchester City'nin çalışanlarını Barcelona'ya transfer olduğunda unutmamıştı.

33 yaşında futbol kariyerini noktalayan yıldız, 30 Ekim'de Barcelona formasıyla Alaves ile oynadığı maçta kalp rahatsızlığı nedeniyle mücadeleyi yarıda bırakıp bir süre sahalardan uzak kaldı ve geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında vedasını açıkladı.

10 yılını Manchester City ile geçiren Sergio Agüero kulübe veda ederken İngiliz ekibinin çalışanlarına hediyeler verdi.

Sergio Agüero ne yaptı?

The Athletic'in haberine göre; yaz transfer döneminde Barcelona'ya giden Sergio Agüero, Manchester City'nin profesyonel ekibindeki her bir çalışana veda olarak lüks bir saat hediye etti.

Arjantinli yıldız, 60'tan fazla personele Hublot ve Tag Heuer marka saat verdi.

Hublot marka saatlerin birim fiyatı yaklaşık 9400 euro (171 bin lira), Tag Heuer marka saatlerin birim fiyatı ise yaklaşık 1800 euro (32 bin 860 lira).

Sergio Agüero saat hediyesine ek olarak yeni satın aldığı Range Rover ile bir çekiliş düzenledi ve City çalışanlarına böyle veda etti.

Agüero ne söyledi?

Camp Nou'da düzenlediği basın toplantısında futbola devam etmenin kendisi için risk teşkil edeceğinin altını çizen Agüero, futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu:

"Bu basın toplantısı profesyonel futbol oynamayı bıraktığımı açıklamak için. Bu çok zor bir an.

"Aldığım karar sağlığım için ve sağlık ekibinin kararı doğrultusunda verildi. Oynamaya devam etmek için mümkün olan her şeyi yaptıktan sonra 10 gün önce bu kararı aldım.

"Kariyerimle gurur duyuyorum. Beş yaşında topa ilk dokunduğum andan bu yana hep profesyonel bir kariyer hayal etmiştim.

"18 yaşımda bana şans veren Atletico Madrid'e ve Manchester City'ye teşekkür etmek istiyorum.

"Herkes City hakkında hissettiklerimi ve bana orada ne kadar iyi davrandıklarını biliyor. Hayatımın bundan sonraki döneminde beni nelerin beklediğin bilmiyorum ama sahalardan başım dik ayrılıyorum.

"İnsanların beni sevdiğini biliyorum ve yaşadığım inanılmaz şeyleri hayatım boyuna hatırlayacağım.

Ne olmuştu?

Barcelona'nın Kasım ayında Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Agüero'nun kalp atışlarında düzensizlik tespit edilmişti.

Yıldız oyuncu oynamaya devam etseydi, EURO 2020'de Danimarka formasıyla kalp rahatsızlığı geçiren Christian Eriksen'in yaşadığı sorun gibi bir riskle karşı karşıya kalabilirdi.