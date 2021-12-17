PSG sportif direktörü Leonardo, Kylian Mbappe'nin kulüpteki geleceğinden emin değil

Paris Saint-Germain'in golcüsü Kylian Mbappe'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini hala koruyor.

2017'de Monaco'dan Paris ekibinin yolunu tutan Kylian Mbappe, PSG ile üç Ligue 1 şampiyonluğu yaşarken 2018'de de ülkesiyle Dünya Kupası zaferine ulaştı.

Kulüpteki performansıyla fark yaratan ve Avrupa devlerini peşinde sürükleyen 22 yaşındaki oyuncunun Paris serüveni sezon sonunda bitmek üzere. Kulübüyle henüz sözleşme yenilemeyen oyuncu hakkında PSG sportif direktörü Leonardo da kesin ifadelerle konuşamıyor.

Leonardo, Kylian Mbappe hakkında ne söyledi?

Kulübüyle henüz sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Kylian Mbappe geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada PSG ile kontrat görüşmelerinin bitmediğini söylemiş ve kulüpte kalabileceğinin sinyallerini vermişti.

PSG de yaptığı açıklamalarda Fransız yıldızın hala kendi oyuncuları olduğunu vurguluyordu.

Ancak AS'ın haberine göre; Sorbonne'da yaptığı bir konuşmada, Kylian Mbappe'nin geleceği hakkında konuşan PSG sportif direktörü Leonardo, Fransız yıldız hakkında kesin ifadeler kuramadı:

"Mbappe hakkında ne söylenebilir ki? Müthiş, farklı, benzersiz bir insan. Ne istediğimizi biliyorsunuz. Göreceğiz."

Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olabilir mi?

Cristiano Ronaldo'yu idol alarak büyüyen Kylian Mbappe'nin en büyük hayallerinden biri Real Madrid forması giymek. PSG ile sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eren oyuncunun sezon sonunda Real Madrid'e imza atacağı konuşuluyor.

Ancak Mbappe geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Paris ekibine kapısını tamamen kapatmadığının ve sözleşme yenileyebileceğinin sinyallerini verdi:

"Bu kararı vermek kolay değil. Neler olacağını bilmiyorum. Her iki durumda da büyük bir kulüp için oynayacağım."

"İlk başta takımdan ayrılamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama 3. Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir kulüpte oynuyorum."

"Parisliyim ve ailem burada. Kendimi iyi hissediyorum. Her zaman söylediğim gibi ayrılmayı düşünürken başka bir şeyler keşfetmek istemiştim."