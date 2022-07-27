Maddi açıdan zor bir dönemden geçen Inter, kazançlı finansal anlaşmalar imzalamaya devam ediyor.

Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter, buna rağmen sponsorluk gelirlerini yükseltmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu eski golcüsü Romelu Lukaku ile güçlendiren Inter, forma sponsoru Nike yeni bir anlaşmaya vardı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Inter bu anlaşmayla yılda 25 milyon euro ve çeşitli bonuslar kazanacak.

1998'de Umbro'dan Nike'a geçtiğinden beri bu firmayla çalışan Inter, Serie A'da formaları Nike tarafından üretilen tek takım olma özelliğini korurken, Haziran 2030'da sona erecek anlaşma Inter'e büyük bir gelir sağlayacak. Öte yandan DigitalBits ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının 23 milyondan 30'a milyona yükselmesi beklenirken, formanın arkasında reklamı bulunan Lenovo da Inter'in kasasına 5 milyon euro ekleyecek.

Kadro güçlendi

Son dönemdeki istikrarsız mali durumu göz önünde bulundurulduğunda sponsorlardan elde ettiği gelirle rahat bir nefes alması beklenen Inter, bu şu ana dek transfere 39 milyon euro harcadı. Kadrosunu Lukaku'nun yanı sıra Joaquin Correa, Kristjan Asllani, Raoul Bellanova, Andre Onana ve Henrikh Mkhitaryan gibi isimlerle güçlendiren Inter, sattığı oyunculardan ise 7.5 milyon euro gelir elde etti.

Geçen sezon yaşanan mali problemlerden dolayı önce Antonio Conte ile yolları ayrılan, ardından da Lukaku ve Achraf Hakimi gibi kilit oyuncularla yolları ayrılan Inter, geride bıraktığımız sezonda da şampiyonluğu son haftalara dek kovalamış ancak 38 maçlık maratonu şampiyon Milan'ın iki puan gerisinde kalarak 84 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

Daha fazla okuma