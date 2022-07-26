Luis Suarez, 16 yıl sonra çocukluk kulübü Uruguay ekibi Nacional'e geri dönüyor

Suarez'in Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği konuşulmuştu.

Luis Suarez, Uruguay'daki çocukluk kulübü Nacional ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Salı günü hayranlarına hitap eden bir videoda, şimdiden bir ön anlaşmaya vardığını ve transferi yakında tamamlamayı umduğunu söyledi.

Yıldız forvet, geçen sezonun sonunda La Liga'da son derece başarılı bir dönemi tamamlarken Atletico Madrid'den ayrıldı. Ayrıca Avrupa'da geçirdiği süre boyunca Barcelona, Liverpool, Ajax ve Groningen'de unutulmaz zamanlar geçirdi.

Suarez, harika kariyerine 2005 yılında Nacional'da başladı ve Uruguay milli takımına girerken hızla dünyada ün kazandı. Eve dönüşü, 2022 Dünya Kupası'na tanıdık bir bölgede hazırlanmasına izin veriyor.

Suarez, transferi hakkında ne dedi?

Suarez, Twitter'da yayınlanan bir videoda, "Herkese merhaba, öncelikle son günlerde hem bana hem de aileme gelen tüm sevgi için teşekkür etmek istedim" dedi.

"Bu durumla ilgili bize ulaşan ve yüreğimize dokunan tüm videolar ve mesajlar çok heyecan vericiydi.

"Nacional ile tekrar oynama olasılığını reddetmek imkansızdı. Kulüple ön anlaşmamız var ve önümüzdeki birkaç saat içinde detaylar kesinleşecek. Hepimizin istediği anlaşmaya ulaşılacağını umuyoruz.

"Bu yeni etabın tadını çıkarmayı istiyoruz. Önümüzdeki günlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize kocaman sarılıyorum ve bize verdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ediyorum. Yakında görüşürüz."

MLS söylentileri

Suarez'in Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği konuşulmuştu ve oyuncunun kendisi MLS kulüplerinden birkaç teklif aldığını söyledi.

Ancak her zaman en önemli şeyin Katar'a hazırlanmak olduğunu belirtti. Play-off oynamayan MLS kulüpleri sezonlarını Ekim ayı başında bitiriyor ve bunun kendisi için turnuva öncesinde "faydalı olmayacağını" söyledi.

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