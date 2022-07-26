Mircea Lucescu Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: "Bizi sadece kadınlar ve çocuklar destekliyor çünkü erkekler savaşta"

Rumen teknik adam, Ukrayna'daki savaşın kendilerini nasıl etkilediğini açıkladı.

Fenerbahçe, 27 Haziran Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörleri eşleşmeyi değerlendirirlen Mircea Lucescu'nun açıklamaları gündeme damga vurdu.

Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe ve Jesus'u överken savaşın kendilerini nasıl etkilediğini anlattı.

Ne söylendi?

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hazırlık aşamasına değindi.

Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer yapamadık, oyuncu kaybettik. Fenerbahçe birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda iyi bir hazırlık yapamadık. Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya geldik. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri var, bu hazırlığı yaptı.

"Erkekler savaşta"

Rumen teknik adam, Ukrayna'daki savaşın kendilerini nasıl etkilediğini açıkladı.

Yarın muazzam seyirci desteği olacak. Bizi sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Erkekler savaşta şu anda. Tüm bunları düşününce Fenerbahçe ile bulunduğumuz durum farklı. Ancak futbol bunlara bakmıyor, sahadaki oyunla neticeleniyor. Yarın elimizden geldiğince başarılı olmak için hazırlıklarımızı tamamladık.

Faul konusu

Jorge Jesus'un rövanşta daha çok faul yapacaklar yorumu üzerine Lucescu, bunun bir taktik olduğunu söyledi.

"Fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik durum gibi, abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Fenerbahçe'nin hazırlığı ve transferleri var. Dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık.

"Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli, onlar önceki maçta kontrol sahibiydi. Biz de kontrat ataklarla sonuç aradık. Sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun. Hakemler durumu abartabiliyor. O kadar faullük bir durum yoktu.

Jesus yorumu

Lucescu, karşılaşma öncesi meslektaşı Jorge Jesus'u da övdü.

"Jesus, tecrübeli ve çok iyi bir teknik direktör. Jesus'un bu maçı doğrudan kazanacağını varsayıp hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir ekibi olsa da, zor maç olacağını bilecektir. Fenerbahçeli oyuncular çok iyi hazırlandı. Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Koşulları düşündüğümüzde, Ukraynalı futbolcuların yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir başarı elde etmeye çalışıyoruz

"Fenerbahçe, iyi transferler yaptı. Çok yetenekli futbolcuları var. En nihayetinde iyi bir müsabaka olacak. Fenerbahçe maçı domine etmeye çalışacak. Bizim de umudumuz maçın dengeye oturması ve en sonunda kazanmak.

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