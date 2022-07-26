Yıldız forvet, 10 numarayı geri çevirdi ve 21 numaralı formayı giymeye karar verdi.

Paulo Dybala, Serie A kulübü Roma'ya transfer olduktan sonraki ilk gününde Cristiano Ronaldo'nun forma satış rekorunu kırdı.

Portekizli oyuncunun 2018'de Juventus'a imza attığında elde ettiği sayılar, geçen hafta Roma'ya transferini tamamlayan Dybala'nın forma satış sayılarından daha düşük.

Corriere dello Sport'a göre; Roma'nın çeşitli kulüp mağazaları, arkasında Arjantinli forvetin adının yazılı olduğu yeni formayı almaya çalışan hayranlarla dolup taşıyor.

Bir çalışan, "Bu sabahtan beri bir an bile durmadık. Dybala formaları basmaktan başka bir şey yapmadık" dedi.

Kulübün web sitesinde hikaye aynıydı. Taraftarlar, Arjantinli yıldızın formasını almak için online satış mağazasına akın etti.

Totti'nin 10 numarasını geri çevirdi

İtalyan kulübü, Dybala'ya Totti'nin bıraktığından beri kimsenin giymediği 10 numaralı formaya vermeye hazırdı.

Yıldız forvet bunu geri çevirdi ve 21 numaralı formayı giymeye karar verdi. Dybala'nın seçtiği numara daha önce kullandığı ve Arjantin milli takımında giydiği numara.

Dybala, 10 numaralı formayı geri çevirmesinin nedenini ise şöyle açıklıyor:

''10 numaralı formayı isteyip istemediğim soruldu. Bence Totti o formayla yapılabilecek her şeyi yaptı. 10 numara öyle kalmalı çünkü bu şehir ve taraftarlar için farklı bir yeri var.''

Daha fazla okuma

Eşcinsel olduğunu açıklayan Amerikalı futbolcu Collin Martin, Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak istiyor