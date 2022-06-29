Inter, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Inter, Chelsea'nin santrforu Romelu Lukaku'yu renklerine bağladığını duyurdu.
Milano temsilcisi ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Chelsea'ye transfer olan Belçikalı golcü, burada beklentileri karşılayamamıştı.
Inter, performansla ilgili potansiyel bonuslarla birlikte Chelsea'ye 8 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek.
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Chelsea ve Inter'den yapılan açıklamalarda neler söylendi?
Premier Lig ekibinin resmî Twitter hesabından Lukaku görseli ile yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Romelu Lukaku, 2022/23 sezonunu kiralık olarak Inter'de geçirecek."
Inter'in resmî Twitter hesabı ise "Tekrar hoş geldin Rom" diyerek transferi duyurdu.
Lukaku'nun sönük Chelsea kariyeri
Belçikalı santrfor, Inter'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 113 milyon euro'luk rekor bir bedel ile Chelsea'ye transfer oldu.
Maviler ile toplamda 42 maça çıkan Lukaku, 13 gol kaydetti ve beklentilerin uzağında kaldı.
Tecrübeli golcü, iki sezon geçirdiği Inter'de ise 98 maçta 66 gol atmış ve Inter'in 2020-21 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olmuştu.Daha fazlası için