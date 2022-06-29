Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan İtalya Serie A ekibi, Belçikalı santrforu bir yıllığına kiraladı.

Inter, Chelsea'nin santrforu Romelu Lukaku'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Milano temsilcisi ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Chelsea'ye transfer olan Belçikalı golcü, burada beklentileri karşılayamamıştı.

Inter, performansla ilgili potansiyel bonuslarla birlikte Chelsea'ye 8 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek.

Chelsea ve Inter'den yapılan açıklamalarda neler söylendi?

Premier Lig ekibinin resmî Twitter hesabından Lukaku görseli ile yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Romelu Lukaku, 2022/23 sezonunu kiralık olarak Inter'de geçirecek."

Romelu Lukaku will spend the 2022/23 campaign with Inter Milan after completing a season-long loan. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 29, 2022

Inter'in resmî Twitter hesabı ise "Tekrar hoş geldin Rom" diyerek transferi duyurdu.

Lukaku'nun sönük Chelsea kariyeri

Belçikalı santrfor, Inter'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 113 milyon euro'luk rekor bir bedel ile Chelsea'ye transfer oldu.

Maviler ile toplamda 42 maça çıkan Lukaku, 13 gol kaydetti ve beklentilerin uzağında kaldı.

Tecrübeli golcü, iki sezon geçirdiği Inter'de ise 98 maçta 66 gol atmış ve Inter'in 2020-21 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olmuştu.