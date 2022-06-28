ÖZEL | Sevilla, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için önümüzdeki günlerde bir hamle yapacak

Brezilyalı stoper, Sevilla'nın savunmasını güçlendirecek adaylardan biri. Henüz resmi bir teklif olmamasına rağmen kulüpler temas halinde.

Sevilla'nın 2022-2023 sezonu için savunmasını güçlendirmesi gerekecek. İspanyol kulübü, Aston Villa'ya giden Diego Carlos'un yerine şimdiden bir alternatif arıyor ve Monchi'nin masasındaki isimlerden biri de Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao do Nascimento Teixeira.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; 26 yaşındaki Galatasaray stoperi, seçeneklerden biri. Ancak Sevilla, onu tek seçenek olarak görmüyor. Jules Koundé'nin ayrılışıyla beraber bir stoper takviyesi daha yapılması muhtemel.

GOAL'e göre; Sevilla tarafından Galatasaray'a henüz resmi bir teklif gitmiş değil. Ancak İspanyol ekibi, hem Marcao hem de Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Türk medyasına göre ise Marcao'nun ayrılması an meselesi.

Marcao, Sevilla'yı istiyor

Brezilyalı oyuncu, La Liga'ya katılma olasılığı konusunda çok heyecanlı. Marcao'nun piyasada daha fazla talipleri oldu, örneğin Zenit gibi. Ekonomik olarak Zenit, daha iyi bir teklif yapmış olsa da Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı Marcao teklifi reddetti.

Aynı zamanda Galatasaray'ın yıldız stoperi, Sevilla'yı sportif olarak daha önde görüyor.

Sevilla, takımdan ayrılan Diego Carlos yerine Marcao'yu düşünüyor. Marcao da Carlos gibi agresif olmasının yanında sol ayaklı. Koundé'nin zamanında olduğu gibi orta vadede genç bir oyuncu.

Sevilla 1 Temmuz'da yeni ekonomik yıl başlayana kadar herhangi bir hamle yapmayacak. Ekonomik şartlar uyarsa Marcao ile imzalamayı umuyorlar. 10 milyon euro'yu aşmayı ise pek fazla düşünmüyorlar.

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