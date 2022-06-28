Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu: "Son 21 maçta 18 galibiyet aldık"

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev'in 76 yaşındaki tecrübeli teknik direktörü Mircea Lucescu, kritik maçlar öncesinde İsviçre'reden Blick gazetesine bir demeç verdi.

Birkaç yıl önce futbolun anlamı hakkında söylediklerini hatırlatan Lucescu, "Futbol herkesin hayatının bir parçası ve pandemi döneminde bile çok önemliydi. Futbol yaşama ümidi veriyor, coşku ve motivasyon veriyor.

"İnsanlar, kendi takımının maçlarını da izlemek istiyor. Ukraynalılar futbolu ve milli takımlarını seviyorlar. 90 dakika boyunca ülkede olanları unuttular ve milli takımlarını desteklediler."

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Lucescu, büyük takımların onlara yardım etmediğini söyledi. "İnsanlar unutmaya başlıyor. Ancak birçok insan ölüyor ve kıtlık devam ediyor. Takımıma bunun bitmediğini hatırlatmaya çalışıyorum. Avrupa'da bir yerlerde korkunç bir savaş yaşanıyor” dedi.

Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili, "Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. 20 Temmuz'da Polonya'da Fenerbahçe ile oynayacağız. Sonra bir hafta içinde Türkiye'ye gideceğiz.

"Aralık 2021'den beri resmi bir maç oynamadık, 21 hazırlık maçı oynadık, 18 galibiyet ve 3 beraberlik aldık. Tüm oyuncuların oynamasına ve oyunculara forma rekabeti yaşatmaya çalışıyorum."

Ukrayna Ligi'nin başlaması gerektiğini vurgulayan Lucescu, "Bence Ukrayna Ligi herkes için çok önemli ve daha az tehlikeli bölgelerde olsa bile başlamalıdır.

"Hayatın devam ettiğini herkese göstermeliyiz. Durmamalıyız. 29 Temmuz'da Everton'a karşı bir maçımız var ve umarım bundan sonra Kiev'e geri dönebiliriz. Bu günlerde hayat böyle."

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