Brezilya Teknik Direktörü Tite'den Real Madrid'in yıldızı Vinicius'a: "2014 Neymar gibisin"

Tite, Vinicius'un Real Madrid'de oynadığı gibi Brezilya'da oynayabilmesi için Carlo Ancelotti'den tavsiye istediğini itiraf etti.

Vinicius, bugün dünyanın en değerli Brezilyalı futbolcusu. Real Madrid ile LaLiga Santander ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncunun ülkesindeki etkisi oldukça fazla.

Dünya Kupası yılı boyunca bu etkini daha da artması bekleniyor. Brezilya milli takımının teknik direktörü Tite, ona büyük saygı duyuyor ve elinden geldiğince bunu gösteriyor.

Ne söylendi?

Tite, Sexta Estrella adlı podcastte şu demeci verdi:

"Antrenmandayken Vini'ye '2014 Neymar gibisin' dedim, çünkü o zamanlar Neymar, Barcelona ve milli takımda kanatta oynuyordu. Şimdilerde ise daha çok merkezde topla buluşuyor.

"Neymar'ın merkezde oynarken daha fazla hata yapacağını söylüyorlar. Ama onun daha fazla hata yapmasını sağlayan şey pozisyonu çünkü orada yaratıcı anlamda yaptığı her şey belirleyici olacak."

"Ancelotti ile konuştum"

Tite ayrıca kısa süre önce MARCA'ya, Vinicius'un Real Madrid'de oynadığı gibi Brezilya'da oynayabilmesi için Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'den tavsiye istediğini itiraf etti.

Tite, "Real Madrid'deki olgunluğu iki yıl sürdü, ancak milli takımda çok daha hızlı" dedi.

"Daha doğal, sanki omuzlarındaki ağırlığın bir kısmı alınmış gibi.

"Ancelotti'den, Real Madrid'de olduğu gibi milli takımın oynamasına yardımcı olmak için ne yapabileceğimiz, hangi taktiksel işlevleri yerine getirdikleri konusunda tavsiye istedim.

"Bire bir olarak Vinicius'a yaratıcı özgürlük verecek hücum pozisyonlarından bahsettik.

Ondan en iyi şekilde yararlanmak isteyen iki hocadan gelen güzel ve şeffaf bir şeydi."

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