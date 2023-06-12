Manchester City taraftarları, yaşanan kaos nedeniyle İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden pek memnun değiller.

Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlendi

İngilizler organizasyondaki aksaklıklardan rahatsız

"Korkunç bir kaos" yaşandığını söylüyorlar

NE OLDU? Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaptı. Ancak İngiliz taraftarlar, ulaşım, su ve tuvalet konusunda yaşanan aksaklıklardan rahatsız.

NE SÖYLENDİ? Independent'tan Miguel Delaney, İstanbul'daki finalin noksanlarını ele aldı. Delaney, İstanbul'daki finalde şu sorunların yaşandığını söyledi: "Taraftarlar üç saat boyunca susuz ve tuvaletsiz seyahat etmek zorunda kaldı. Maç sonrası tamamen rehberlik eksikliği vardı, yaşlı ve engelli taraftarlar 200 euro istenen dolu taksilerle geri dönmek zorunda kaldı. Taraftarlar basit bir şişe su için saatlerce sıra bekledi. 20 bin taraftar için 20 tuvalet tahsis edilmişti ve tuvalet sıkıntısı yaşandı."

TARAFTARLAR NE SÖYLEDİ? Miguel Delaney'e konuşan Manchester City taraftarları finalde "tehlikeli bir karmaşa" yaşandığını söyledi. City taraftarı Nick Stapleton şunları dile getirdi: "Saat 16.00'da otobüslerin önünde büyük bir kuyruk vardı. 45 dakika boyunca sıcakta bekledik, yanımızda su vardı ama görevliler stada dışardan bir şey götüremeyeceğimiz için sularımızı aldı. Otobüsle stada iki saat yolculuk ettik. Diğer taraftarlar üç saatte gelmiş. Tüm bu süre boyunca suyumuz yoktu ve tuvalet ihtiyacımızı gideremedik. Bir taraftar sıcaktan dolayı otobüsün içinde kustu ve baygınlık geçirdi. Korkunç bir ulaşım imkanı vardı. Stada vardığımızda ilk işimiz tuvalete gitmek oldu ama belki 20 bin taraftar için 10-15 tuvalet vardı. Özellikle kadın taraftarlar tuvaletlerini dışarıya yapamayacakları için bir saat boyunca sıra beklemek zorunda kaldılar. Yemek yemek istediğimizde ise iki parça ucuz et, iki şişe su ve bir Pepsi için yaklaşık 50 euro ödedik."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? İsmi açıklanmayan önde gelen bir futbol figürü ise The Independent'a şunu söyledi: "Bu stadyumun bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasına imkan yok."