Hollanda'nın forveti Memphis Depay durdurulamıyor: Van Persie ve Ruud van Nistelrooy'u geçti, rekor kırdı

Memphis Depay, belki sezon başında Lionel Messi ile birlikte oynama hayaline kavuşamadı fakat şu anda Avrupa'nın en formda oyuncularından biri olmayı başardı.

Barcelona forveti, Hollanda'nın cumartesi gecesi 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında evinde 2-2 berabere kaldığı Karadağ maçında iki gol attı ve rekor kırdı.

Depay, Robin van Persie ve Ruud van Nistelrooy'u geçerek Dünya Kupası elemelerinde tüm zamanların en çok gol atan Hollandalı futbolcusu oldu.

Depay'ın rekoru

Yıldız futbolcu, elemelerdeki 13. ve 14. golleriyle ikilinin önüne geçti.

Van Persie ve Van Nistelrooy, uluslararası kariyerleri boyunca eleme maçlarında 13 gol atmışlardı.

Bu ikilinin ardından ise 12 gol ile Arjen Robben ve Dennis Bergkamp geliyor ve böylelikle listenin ilk beş sırası tamamlanıyor.

Depay, Hollanda'nın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde nerede?

Barça'nın yıldızı şu anda ülkesi için 73 maçta 37 gol attı ve bu rakam onu, Portakallar'ın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde dördüncü sıraya yerleştiriyor.

Robben ve Bergkamp ile aynı sayıda gol atan Depay, Patrick Kluivert'ın ise üç gol gerisinde yer alıyor.

Listenin başında ise Robin van Persie bulunuyor. Manchester United ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Hollanda Millî Takımı adına 102 maçta 50 gol atmayı başardı ve zirveyi ele geçirdi.

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