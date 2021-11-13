Arsenal'in eski oyuncusu Jack Wilshere futbolu bırakıyor

Arsenal'in çok genç yaşta dünya futboluna kazandırdığı İngiliz oyuncu Jack Wilshere, futbolu bırakmayı düşündüğünü açıkladı. Ancak, İngiliz futbolcu oynayabileceği bir kulüp bulursa devam etmek istiyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz mayıs ayında Bournemouth'tan ayrıldığı günden beri kulüpsüz kaldı.

Jack Wilshere'in, şu anda bağlı bulunduğu bir kulüp olmasa da eski takımı Arsenal ile antrenman yapıyor. Aynı zamanda, Arsenal takımının 23 Yaş Altı takımını çalıştırarak futboldan sonraki hayata hazırlanıyor.

Ne söylendi?

BBC Sport tarafından emeklilik olasılığı sorulduğunda Jack Wilshere şu şekilde bir cevap verdi: "Bunu düşünmek zorundayım.

"Bu yüzden koçluğu yapıyorum. Aslında bu işi yapmaya biraz zorlandım ama bana fırsat veren herkese teşekkür ederim."

Ancak İngiliz futbolcu, yurt dışından teklif alırsa tekrar futbola en iyi şekilde döneceğinden emin görünüyor:

"Hala yüzde yüzümde oynayabileceğimi düşünüyorum. İnsanların benim hakkımda ne dediği, ne yazdığı ya da sosyal medyada ne söylediği umurumda değil.

"Ben dürüst bir adamım. Yapamayacağımı düşünseydim, başka bir şey yapmayı düşünen ilk kişi ben olurdum.

"Fakat yurt dışından bir teklif alırsam tekrar futbola dönüp faydalı işler yapabileceğimi düşünüyorum."

Jack Wilshere'e ne oldu?

Arsenal'in önemli bir yetenek olarak futbola kazandırdığı Wilshere'in kariyeri, son on yılda aldığı sakatlıklar yüzünden büyük bir sekteye uğradı.

Sakatlık sorunları nedeniyle Arsenal'dan ayrılmak zorunda kalan İngiliz futbolcu, Bournemouth'a kiralık olarak gönderildi. Daha sonra 2018 yılında, bedelsiz olarak West Ham United'ın yolunu tuttu.

West Ham United'da forma giydiği 2 yıl boyunca sakatlıklardan kurtulamayan İngiliz oyuncu, sadece 8 Premier Lig maçında görev alabildi.

Ardından Bournemouth'a transfer olan Wilshere, yeniden sakatlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı ve toplamda 17 maçta oynayabildi.

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