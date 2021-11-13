Manchester United efsanesi Roy Keane: Harry Maguire'ın gol sevinci utanç vericiydi

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Roy Keane, Harry Maguire'ın cuma günkü gol sevincini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Maguire, Wembley'de Arnavutluk'a karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçında İngiltere Milli Takımı'nın ilk golünü kaydetti. Maguire, Manchester United'daki performansından dolayı kendisini eleştirenlere elleriyle kulaklarını tıkayarak tepki verdi ve golünü bu şekilde kutladı.

Ancak Keane, İngiliz stoperin bu gol sevincinden memnun kalmadı ve Harry Maguire'in gol atmasının, kulüp seviyesindeki kötü performansını telafi etmeyeceğini söyledi.

Ne söylendi?

Devre arasında ITV Sport'a konuşan Manchester United'ın eski yıldızı Keane, "Maguire, gol atarak kendisini eleştirenleri susturmayı düşünüyor ama bence bu gol sevinci utanç vericiydi.

“Son birkaç aydır Manchester United için rezalet geçiyor fakat Maguire, İngiltere Milli Takımı'nda gol atarak eleştirmenlere cevap verdiğini sanıyor" dedi.

Maguire: Gol sevincim doğaldı

Savunma oyuncusu Maguire, Sky Sports'a verdiği demeçte şöyle konuştu: "Kutlamamı, çimin üzerinde kayarak yaptım ve gol sevincim oldukça doğaldı.

"Ülkem adına gol atmak inanılmaz bir duygu ve ben, kimseye yönelik bir şey yapmadım. Şu anda önemli olan, ülkem adına gol atabilmek ve maçtan 3 puanla ayrılmak."

Roy Keane, Harry Kane'i de eleştiriyor

Harry Kane, Gareth Southgate'in takımında mükemmel bir ilk yarı geçirdi ve Arnavutluk karşısında İngiltere adına 3 gol attı.

Ancak başarılı forvet, Tottenham formasıyla 10 Premier Lig maçında sadece 1 gol atarak kulüp seviyesinde iyi bir performans gösteremedi.

Kane, hafta başında yaptığı açıklamada son anda gerçekleşmeyen Manchester City transferinin kendisine zarar verdiğini açıklamıştı. Bu konuda konuşan Roy Keane ise Harry Kane'in, Tottenham adına oynadığını ve hayal kırıklığına alışması gerektiğini belirtti:

"Kane, canlanmak zorunda ve kendisine iyi bakmalı. Bunu, birilerinin ona söylemesi lazım.

"O, Tottenham için oynuyor ve bu tip hayal kırıklıklarına alışmalı.

“Özüne geri dönmeli ve topu daha fazla ayağında tutarak liderlik karakterini sahaya yansıtmalı. Harry Kane'in, daha fazla bahanesi kalmadı."

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