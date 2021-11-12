Barcelona'da şok gelişme: Kalbinden sorun yaşayan Sergio Agüero futbola veda edebilir

Deportivo Alaves maçında rahatsızlanarak oyundan ayrılan Sergio Agüero için işler yolunda gitmiyor gibi görünüyor.

Alt adale sakatlığı nedeniyle 70 gün sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız yeni takımının formasını 17 Ekim'de giyebildi. Fakat Agüero'yu bu kez başka bir sorun bekliyordu.

Alaves karşılaşmasında rahatsızlanan Agüero, göğüs ağrıları ve baş dönmesi şikâyeti nedeniyle maçtan erken ayrılmak zorunda kaldı.

Agüero futbola devam edebilir mi?

Katalonya Radyosu'nun bilgilerine göre; Kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Sergio Agüero'nun kalp testlerinde olumsuz sonuçlar görüldü.

Tedavi sürecinden dolayı en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı düşünülen Arjantinli yıldız emekli olabilir.

Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim'de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.

Sergio Agüero'nun kariyeri

2006 yılında ülkesinden ayrılarak Avrupa sahnesine çıkan Sergio Agüero, 5 sezon Atletico Madrid forması terletti. La Liga'da başarılı performans sergileyen Arjantinli yıldız, 2009/2010 sezonunda Madrid ekibi ile UEFA Avrupa Kupası'na uzandı.

İspanya macerasının ardından Manchester City'nin yolunu tutan Agüero, 10 sezon Premier Lig sahnesinde boy gösterdi ve İngiliz devi ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya transfer oldu.

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