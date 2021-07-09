Hollanda Milli Takımı'nda Louis van Gaal sesleri

Frank de Boer ile yolları ayrılan Hollanda Milli Takımı efsane çalıştırıcı ikna etmek için temaslara başladı.

EURO 2020'ye son 16 turunda Çekya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle veda etmesinin ardından teknik direktörü Frank de Boer ile yolları ayrılan Hollanda Milli Takımı'nda sürpriz bir isim gündeme kaldı. Federasyon yetkilileri daha önce teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıklayan 69 yaşındaki Louis van Gaal ile masaya oturdu.

Perşembe günü Portekiz'deki evinde milli takımın yeni teknik direktör seçiminden sorumlu olan federasyon direktörü Nico-Jan Hoogma ve Eric Gudde ile görüşen Van Gaal teklife sıcak bakıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta bulunan Hollanda, Eylül ayında Norveç, Karadağ ve A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak.

Daha önce iki kez çalıştırmıştı

2019'da Manchester United'daki görevini Jose Mourinho'ya bıraktıktan sonra emekli olduğunu açıklayan Van Gaal daha önce iki dönemde Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Birinci Van Gaal döneminde 2002 Dünya Kupası'nın dışında kalan Hollanda, 2012'de başlayan ikinci dönemde ise Dünya Kupası'nda üçüncü olmuştu.

Tıpkı milli takımda olduğu gibi Barcelona'da da iki farklı dönemde görev yapan Van Gaal, Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu da yaşamıştı. Kariyerinde iki La Liga, dört Hollanda Ligi, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi finali, bir UEFA Kupası, iki UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Van Gaal, Manchester United'daki son görevinde ise FA Cup'ı kazanmıştı.

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