Real Madrid, Kylian Mbappe yarışında Liverpool’u geride bırakmak için harekete geçiyor.

Paris Saint-Germain ile bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’nin Ligue 1 ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Genç yıldızla Liverpool ve Real Madrid’in yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Mbappe’nin adı uzun süredir Real Madrid’le anılıyor ancak Fransız yıldız, geçtiğimiz günlerde Liverpool’a duyduğu hayranlığı da dile getirmişti.

İspanyol ekibi, Mbappe transferinde avantaj elde etmek için Luis Campos yeniden göreve getirmeye hazırlanıyor.

Neler söylendi?

Marca’nın haberine göre Real Madrid, Jose Mourinho döneminde de kulüpte çalışan Luis Campos’u bu transferde kullanmak istiyor. Son olarak Monaco ve Lille’de çalışan ve Mbappe ile Monaco günlerine iyi bir ilişkiye sahip olduğu bilinen Campos, L’Equipe’e verdiği röportajda şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Real Madrid’de üç harika yıl geçirdim ve Florentino Perez’le de iyi bir ilişkimiz vardı.”

“Ancak şimdilik herhangi bir takımla anlaşmaya varmadığımı söyleyebilirim.”

Mbappe’yi Monaco’ya transfer eden Campos: “Evet, Kylian’ı 14 yaşından beri biliyorum ve ailesini de çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var ama hepsi bu kadar.”

Carlo Ancelotti’yi göreve getiren ve geride bıraktığımız sezonu transfer yapmadan kapatan Real Madrid, Campos ile de anlaşarak Portekizli futbol direktörünün Mbappe ile yıllardır süregelen iyi ilişkisinden transfer sürecinde faydalanmak istiyor.

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