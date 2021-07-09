İngiltere'nin penaltısının arkasında Boris Johnson mı var?

İngiltere, Danimarka'yı Harry Kane'in penaltısıyla devirdi ancak bu penaltının ardında çok ciddi bir iddia var.

İngiltere’nin Euro 2020’de final umutlarını yeşerten penaltı golü, Boris Johnson’ın Avrupa Süper Ligi duruşundan mı kaynaklanıyor?

Euro 2020 yarı finalinde Danimarka ile karşı karşıya gelen İngiltere, maçın uzatma dakikalarında Harry Kane’in penaltıdan kaydettiği gol ile adını finale yazdırdı.

Sağ bölgeden ceza sahasına giren Raheem Sterling’in 102. dakikada yerde kalmasıyla hakem Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

Tartışmalı bu karara Danimarkalı oyuncular uzun süre itiraz etti ancak VAR pozisyona müdahale etmedi ve penaltı kararı da değişmedi.

Penaltı kararının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson mı var?

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan bir yazıda Raheem Sterling'in pozisyonundan çıkan karar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'na dayandırıldı.

İngiltere'yi finale taşıyan kararın, Avrupa Süper Ligi projesi karşısındaki tavrıyla Avrupa futbolunun kurtarıcısı olarak görülen Johnson'a bir hediye olduğu iddia edildi.

Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasından sonra Boris Johnson bu karara karşı çıkan ilk kişilerden biriydi.

Boris Johnson ne demişti?

Süper Lig projesini engellemek için yeni yasalar getirme sözü veren Johnson, İngiliz kulüplerin bu projeye dahil olmamaları için "ne gerekiyorsa" yapacağını söylemişti.

"Hükümetimiz, Avrupa Süper Ligi projesini bitirecek. Hatta bu ülkede Avrupa Süper Ligi maçı oynanmasını yasaklayacağım."

"UEFA, Dünya Sağlık Örgütü’nü görmezden geliyor!"

Yazıda ayrıca UEFA'nın Wembley'de 60 bin taraftarla yapılacak final hakkında Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli ülkelerden yapılan çağrıları görmezden geldiği de kaydedildi.

"Yazık çünkü bu takımın yardıma ihtiyacı yok. UEFA, Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı alarm çığlığını görmezden geliyor."

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmalara 60 binin üzerinde biletli seyirci kabul edileceğinin açıklanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, Euro 2020'ye ev sahipliği yapan ülkelerde Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Takımlarını yerinde desteklemek için maça giden en az 300 Finlandiyalı koronavirüse yakalanmıştı.

Arsene Wenger: Penaltı değil

Raheem Sterling’in Danimarka karşılaşmasındaki penaltı pozisyonunu FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger de değerlendirdi.

beIN SPORTS'ta karşılaşmayı yorumlayan Wenger, "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemedi, anlamadım." şeklinde konuştu.

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