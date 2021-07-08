Tecrübeli teknik direktör büyük bir hayal kırıklığıyla noktalanan Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdi.

Büyük umutlarla katıldığı EURO 2020'den puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısıyal turnuvayı ve ay-yıldızlı takımın performansını değerlendiriyor. Kısa bir süre içerisinde bu kötü performansın izlerini sileceklerini belirten Güneş, oyuncularının arkasında olduğunu söyledi.

Şenol Güneş ne söyledi?

Türkiye'nin Dünya Kupası'nda üçüncü olduğu dönemde dünyanın en iyi üçüncü futbol ülkesi olmadığı gibi şu anda da Avrupa'nın en kötü futbol ülkelerinden biri olarak kabul edilemeyeceğini belirten Güneş, takımın iyi yolda olduğunu söyledi:

"Bütün oyuncularımla tek tek konuştum. Onların da görüşlerini ve analizlerini aldım. Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu.

"Galler maçında en başından beri oyunda değildik. Kazanması gereken bir takım olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Yediğimiz goller oyundan ne kadar koptuğumuzu gösteriyordu."

""Bu bir teslimiyet değildir. Oyuncularımın da hala üzüntüsünün var olduğunu görüyorum. Bütün oyuncularla tek tek konuştum. Onların da görüşlerini ve analizlerini almış oldum. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor.

"Emeklerin karşılığını alamadık"

Hazırlık dönemi boyunca çok iyi çalıştıklarını ve gerekli analizleri yaptıklarını belirten Güneş, bu hazırlığın geri dönüşünü alamamanın kendilerini üzdüğünü söyledi:

"Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü.

"Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz... Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız.

"Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce va çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız.

"Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. Bunun 3'ünü Avrupa Şampiyonası'nda aldık. Beklentiyi büyüten de biziz. Turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz.

"Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Turnuvanın genç takımlarından biri olarak ders çıkardık. Yaşlı oyuncu, tecrübeli anlamına gelmez. Futbol artık küçük işlerle, detaylarla sonuç getirebiliyor.

"Sizin eleştirilerinizi de bunlara katabiliriz. Futbolcu seçimi, fizik gibi detaylar sonucu belirleyebiliyor. Başarı için daha çok konuşulması ve tartışılması gereken bir dönem. Finalde olmayan Fransa, Portekiz, Belçika, Hollanda gibi takımlara baktığımızda bizim de olmamamız normal. Bunu başarabilmek için ne yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor.

"Bana yapılan hiçbir eleştiri veya saldırı aldığımız sonuçların yarattığı üzüntüden fazla değil. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncuların yıpranmasını istemiyorum.