Muhammed Gümüşkaya golü attı ama armayı bulamadı

Fenerbahçe'nin yeni forma tasarımı, genç oyuncunun Helsinki ağlarına attığı jeneriklik golün önüne geçti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Helsinki'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin tek golü ise 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.

Finlandiya temsilcisinin ağlarına unutulmayacak bir gol gönderen genç oyuncunun gol sevincinde ise hesaba katmadığı bir nokta vardı.

Yeni tasarım Muhammed'i şaşırttı

Muhammed Gümüşkaya, oyunda dahil olduktan üç dakika sonra attığı golü Fenerbahçe armasını öperek kutlamak istemişti. Ancak PUMA'nın tasarladığı yeni laternatif formada kulübün arması yer almıyordu. Üretici firma, bu geleneksel düzenin dışına çıkmış ve bunun yerine formanın göğüs kısmına "Fenerbahçe" yazmayı tercih etmişti.

Gol sevinci sırasında formanın üzerinde Fenerbahçe armasını arayan Muhammed Gümüşkaya'nın görüntüleri, karşılaşmanın ardından yabancı basında da büyük yankı uyandırdı.

Puma's new third kits have caused a fair bit of controversy among fans.



But for Muhammed Gumuskaya, the new kit only caused confusion!



After scoring for Fenerbahce in the Europa League on Thursday, he went to kiss the badge, but couldn't find it 😅



More ⤵️ #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) August 20, 2021

Diğer takım taraftarlarından tepki

PUMA'nın aynı tasarımdaki alternatif formasını Fenerbahçe'nin yanı sıra Manchester City, AC Milan, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, Marsilya, Valencia, PSV Eindhoven ve Shakhtar Donetsk de kullanacak.

Bu takımların taraftarları da yeni tasarıma karşı tepklilerini dile getirdiler. Bu formaların satın alınmaması için çağrıda bulunan Milan ve Manchester City taraftarlarının yanı sıra en sert tepki Borussia Dortmund'dan geldi.

Alman ekibi Borussia Dortmund, taraftarların tepkisiyle karşılaştı ve kulübün armasını formadan kaldırdığı için bu tasarımı reddetti.

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