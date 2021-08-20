James Rodriguez’den tepki çeken açıklama: “Everton’ın rakibini bilmiyorum”

Takımdan ayrılmak isteyen James Rodriguez, Everton’la bağlarını tamamen koparmış gibi görünüyor.

30 yaşındaki Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Rafa Benitez tarafından Premier Lig’in ilk haftasındaki Southampton maçının kadrosuna alınmamıştı. İspanyol teknik adam, sezon öncesi kampında da oyuncunun kondisyon durumunu eleştirmişti.

31 Ağustos tarihinde transfer dönemi kapanmadan önce Everton’dan ayrılmak isteyen James Rodriguez, kulübüyle olan ilişkisini çoktan bitirmiş gibi görünüyor.

Neler yaşandı?

Kendi Twitch kanalında yaptığı yayında James Rodriguez, şunları söyledi:

“Sanırım pazartesi günü antrenmanlara başlayacağım.”

“Bu hafta sonu ise oynamayacağım, Everton’ın kiminle maçı var onu bile bilmiyorum. Bana söyleyebilecek olan var mı?”

“Sanırım deplasmana gidecekler çünkü son maç içerideydi. Evet, deplasmanda Bielsa’nın Leeds’ine karşı oynayacaklarmış, zor bir maç olacak. Bekleyip görelim, umarım Everton kazanır.”

James Everton’dan ayrılacak mı?

Geçtiğimiz yıl Everton’a gelen James Rodriguez, Real Madrid’den eski hocası Carlo Ancelotti ile terkar buluşmuştu.

Tüm kulvarlarda 26 maçta görev yapan oyuncu, altı gol sekiz asistlik bir performansa imza atmıştı.

Ancak Ancelotti’nin ayrılığıyla birlikte James’in adı da Milan ve Atletico Madrid gibi takımlarla anılmaya başladı:

“Bu sezonun benim açımdan iyi geçeceğine dair bir inancım var.”

“Transfer dönemi bitene kadar her şey olabilir. Yeni sezonda hangi takımda oynayacağımı bilmiyorum.”

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