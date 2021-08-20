Arjantinli kaleci, Lionel Messi'den övgüyle bahsetti ve yıldız futbolcuyu Michael Jordan'a benzetti.

2018 Dünya Kupası’nda Lionel Messi’nin eşsiz dripling yeteneğine yakından şahit olan Willy Caballero, yıldız oyuncunun Paris Saint-Germain’e transferini değerlendirdi.

Ayrıca 39 yaşındaki Arjantinli file bekçisi, NBA yıldızı Michael Jordan’ın kariyerini konu alan Netflix belgesi “The Last Dance’in” de kendisine Messi’yi anımsattığını dile getirdi.

Neler söylendi?

Goal’e konuşan Caballero, şunları söyledi: “Messi’ye karşı oynamak bazen bir kâbusa dönebiliyor.”

“Takımınız maç içerisinde Messi’ye odaklanıyor ve bu sayede takım arkadaşları boşluk bulmaya başlarken tekrar Messi sahneye çıkıyor.”

“Milli takımda onunla antrenmana çıkma şansını yakalamıştım. O resmen bir makine gibi, antrenmanlarda bile sadece kazanmayı hedefliyor.”

“Michael Jordan’ın yer aldığı The Last Dance’i izlediyseniz, Messi de tıpkı onun gibi kaybetmeyi kendisine yediremiyor.”

“Hiçbir maçta yenilgiyi kendisine yediremiyor ve en küçük karşılaşmalarda bile sizi kazanmak için teşvik ediyor. Dünya Kupası’ndan önce İspanya U-23 takımına karşı oynadığımız maçta yaşadığımız bir olayı anımsıyorum.”

“Oyunu başlatırken bana bir teklifle gelmişti. Kendi ceza sahamızda topu ona verdim ve o da 10 oyuncuyu geçip gol attı. Herkes ‘Bu da neyin nesiydi?’ diye düşünmüştü.”

“Hiç birimiz gözlerimize inanamamıştık, bu inanılmaz bir durumdu. Bazen rakipleri Messi’ye o kadar odaklanıyorlar ki onu durdurmak için dört-beş oyuncularını görevlendiriyorlar. O kesinlikle dünyanın en iyisi.”

Messi’nin ayrılık süreci

Barcelona ile yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü takımdan ayrılmak zorunda kalan 34 yaşındaki yıldız, Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu.

Caballero, Messi’nin veda konuşmasında yaşadıklarına empatiyle yaklaştı:

“Şu anda onun çok mutlu olduğunu görüyoruz ancak bundaki önceki süreç de bir o kadar zordu.”

“Herkes hemen Messi’nin yeni durağının hangi takım olacağını düşünmeye başlamıştı ama kimse onun Barcelona’dan ayrılacağını öğrendiğinde neler yaşadığını aklından geçirmiyordu. Maaşında yarı yarıya indirime gitmeyi de kabul etmişti.”

“Milli takımda birlikte oynadığı Sergio Agüero da tekrar onunla aynı takımda forma giymek istiyordu. Messi’nin ayrılığı Barcelona’daki birçok insanı şaşkınlığa uğrattı.”

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