Gianluigi Donnarumma, Juventus'a transfer olacağı iddialarına yanıt verdi

PSG'ye yeni transfer olan İtalyan oyuncu, Paris'te mutsuz olduğu iddialarının ardından ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 2-0 yendiği maçın ardından bir zafer turu attı ve Keylor Navas ile rekabet halinde olmanın onu mutsuz ettiği iddialarına güldü.

İtalyan yıldız, Euro 2020'de parladıktan sonra yaz transfer döneminde AC Milan'dan PSG'ye katıldı, ancak sezonun çoğunda Keylor Navas'ın yedeği olarak kaldı.

Donnarumma'nın PSG'de oynamadığı için mutsuz olduğu ve Juventus'a gideceği iddia edildi. Hatta Lionel Messi ve takımdaki diğer Güney Amerikalı oyuncuların Keylor Navas'ı desteklediği ve İtalyan kalecinin yalnız kaldığı bile söylentiler arasındaydı.

Gianluigi Donnarumma ne söyledi?

Sky Sport Italia'ya konuşan Donnarumma hakkında çıkan iddialara yanıt verdi: "Paris'e gelme tercihimi sorguluyor muyum? Sadece gülmek istiyorum."

"PSG'de mutluyum ve hakkımda çıkan tüm bu saçmalıkları okuduğumda gülüyorum. Burada şampiyon oyuncularla oynamak inanılmaz.

Sorun yok, sorun yok, burada olduğum için mutluyum, beni her zaman destekleyen bir kulübe sahibim."

Donnarumma, AC Milan ile Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadı, bu yüzden kaleci Manchester City'ye karşı rol almaktan çok mutluydu:

"Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımı böyle hayal ettim ve bu rüya gerçek oldu. Harika bir maçtı, büyük bir keyifti."

"Babamdan anneme, kız arkadaşıma kadar yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."

Donnarumma'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk performansı

İtalyan kalecinin Salı günü kaydettiği yedi kurtarış, EURO 2020'de gösterdiği mükemmel formun devamını temsil ediyor.

Donnarumma için tek sorunlu an, ilk yarıda Bernardo Silva'nın boş kaleye şut attığı zaman oldu, ancak Bernardo'nun şutu direkte kaldı.

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Donnarumma City karşısında iyi oynamasına rağmen, PSG'nin Keylor Navas'ı kullanması bekleniyor.

Yine de Navas'tan 12 yaş daha genç, bu nedenle, beklemeye sabrı varsa, şüphesiz Paris'te başrolü kapacaktır.

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