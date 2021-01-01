Harry Kane Tottenham'dan ayrılmak istiyor

Tottenham'ın yıldızı kupasız geçen sezonların ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

İngiliz basını uzun süredir kupa hasreti çeken Tottenham'ın yıldız oyuncusu Harry Kane'in takımdan ayrılmak istediğini ve bu talebini yönetim kuruluna ilettiğini öne sürdü.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Tottenham'dan ayrılmak istese de Ada futbolundan uzak kalmak isteyen ve Premier Lig'de bir takıma transfer olmak isteyen Kane ile birçok dev kulüp ilgileniyor.

Premier Lig'de altıncı sırada yer alan ve büyük bir olasılıkla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyecek olan Londra ekibinin Kane için vereceği karar merakla beklenirken, Manchester United, Manchester City ve Chelsea'nin oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve yıldız isme ilgilerini ortaya koydukları öğrenildi.

Mourinho'nun ayrılığına şaşırmıştı

Bu sezon Premier Lig'de forma giydiği 33 maçta 22 gol ve 13 asistle oynayan Kane buna rağmen takımının hedeflerinin uzağında kalmasına engel olamamıştı.

Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından şaşkınlığını gizlemeyen İngiliz yıldız, Euro 2020'de şampiyonluk hedefleyen İngiltere Milli Takımı'nın en önemli gol silahı olacak.

2014-2015 sezonundan bu yana ligi düzenli olarak çift haneli gol sayılarıyla tamamlayan ve Premier Lig'de 165 gole ulaşan Kane, takımının Mauricio Pochettino yönetiminde Şampiyonlar Ligi finali oynadığı sezonda kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

Tottenham'ın 2024'e dek sözleşmesi süren 27 yaşındaki oyuncu için en az 90 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

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