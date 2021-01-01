Matthijs de Ligt: Juventus'takiler bana pahalı kıyafetler giymediğim için gülüyorlar

Matthijs de Ligt pahalı kıyafetler giymeyi tercih etmediğini çünkü sahanın yıldızı olmayı, sahnenin yıldızı olmaya tercih ettiğini belirtiyor.

Juventus savunmacısı Matthijs de Ligt, kulüptekilerin, stil yerine rahatlık peşinde koştuğu için kendisine güldüklerini söyledi.

21 yaşındaki Hollandalı, genç yaşına rağmen kısa sürede Juventus'ta kilit oyuncu durumuna geldi.

Mental dinginlik yıldız oyuncunun yükselişinde büyük rol oynuyor. Mesleğine odaklanmasına rağmen takım arkadaşlarının alay konusu olsa bile.

Matthijs de Ligt ne söyledi?

De Volkskrant'a konuşan De Light, tasarımcıların kıyafetlerini giymeyi tercih etmediğini çünkü sahanın yıldızı olmayı, sahnenin yıldızı olmaya tercih ettiğini söylüyor.

"Her zaman olduğum gibi giyiniyorum. Pahalı tasarımcıların kıyafetlerinin hayranı değilim."

"Ben Matthijs'im, kendimim, beni özel bir takım elbise ile göremeyeceksiniz, bu kadar basit. Mesleğim futbolcu. Sahanın yıldızı olmak istiyorum."

"Bazen kulüpte giydiklerim yüzünden bana gülüyorlar ama umrumda değil."

"Davranışımdan ve giydiklerimden iyi hissettiğim sürece memnunum."

"En önemli şey sahada iyi performansı göstermektir, o durumda insanlar size belirli kıyafetleri giydiğiniz zamandan çok daha saygı duyar."

Öte yandan De Light, İtalya'da futbolculara çok saygı duyulduğunu söylüyor.

"İster iyi oynayın ister kötü oynayın taraftarlar için bir kahraman olarak kalırsınız. Burada futbolculara çok saygı duyuyorlar."

"Hollanda'da sadece futbol oynayan bir çocuktum. İtalya'da ise futbolcular ortalamanın üzerinde görülüyor."

"Takdir edilmekten hoşlanıyorum ancak Hollanda'da bu kadar çok yaklaşılmadan dolaşmak da güzel!"

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Serie A'da beşinci sırada yer alan Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için bir maçı kaldı.

Napoli ve AC Milan kalan maçlarını kazanırsa Andrea Pirlo'nun öğrencileri 2021-22'de Avrupa Ligi için sıraya girecek.

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