Harry Kane Manchester City'de Premier Lig'in en çok kazananı olacak

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'ye transfer olması beklenen Harry Kane, atacağı imzayla ligin en fazla kazanan ismi olacak.

Avrupa futbolunda bu yazın en önemli gündemi olan EURO 2020'nin sona ermesinin ardından transfer piyasasındaki hareketlilik artarken, kupayı finalde penaltı atışları sonrasında İtalya'ya kaybeden İngiltere'nin golcüsü Harry Kane rekor bir bonservis bedeliyle Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'ye transfer olabilir.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Tottenham forması giyen Kane'in transferi, 190 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebilir. Tottenham'ın teklifi kabul etmesi halinde yeni takımına dört veya beş yıllık imza atacak olan 27 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Premier Lig'n en çok kazanan oyuncusu olacak.

Ayrılmak istediğini açıklamıştı

Manchester City'ye atacağı imzanın ardından haftada 467 bin euro kazanması beklenen Kane böylece Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olmayı başaracak.

Kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda sürdürmek istediğini belirten Kane, geçtiğimiz günlerde bu talebini basın önünde de dile getirmekten çekinmemişti.

Manchester City'de sözleşmesi yenilenmeyen ve Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero'nun boşluğunu dolduracak olan Kane, geçtiğimiz sezon Tottenham formasını giydiği 49 maçta rakip fileleri 33 kez sarsarken, takım arkadaşlarına da 16 gol pası vermişti.

Kane, EURO 2020'yi de yedi maçta dört golle tamamlayarak öne çıkmıştı.

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