Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Real Madrid'in yıldızı geliyor

İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'ndan boşalan 10 numaralı formayı Real Madrid'in yıldızına teslim etmeye hazırlanıyor.

Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalayamayan ve yıldız oyuncunun ezeli rakibi Inter'e transfer olmasının önüne geçemeyen Milan'da 10 numara arayışı sürerken, gündeme gelen son isim Real Madrid tarafından satış listesine konulan Isco oldu.

İtalyan basını İspanyol ekibinin 15 milyon euro'yu kabul edeceğini öne sürdü.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Kylian Mbappe transferine kaynak oluşturabilmek için kadroda düşünülmeyen yüksek maaşlı oyuncularından kurtulmak isteyen Real Madrid yönetimi, sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Isco'yu bedelsiz kaybetmemek için oyuncudan kendisine takım bulmasını talep etti.

EURO 2020 kadrosuna giremedi

Real Madrid formasıyla çıktığı 336 karşılaşmayla dikkat çeken Isco, takıma transfer olduğu günden bu yana dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, iki defa da lig şampiyonluğu zaferi tatmıştı. Geçen sezon 25 lig maçına çıkan yıldız oyuncu takımı adına iki asit yaparken, İspanya'nın EURO 2020 kadrosuna dahil edilmemişti.

Sekiz sezon formasını giydiği Real Madrid'de maaşı en yüksek isimler arasında yer alan Isco'nun da kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giymeye sıcak baktığı ve iki dev kulübün anlaşmaya varması halinde Milan forması giyebileceği kaydedildi. Milan'ın geçen sezonki 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, sezonu dört gol, dokuz asistle tamamlamıştı.

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