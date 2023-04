PSG’nin ve Fransa Milli Takımı’nın yıldızının attığı son adım dillerden düşmüyor.

PSG altyapısından yetişen Fransa doğumlu Senegalli eski futbolcu Habib Beye, Kylian Mbappe’nin PSG yönetimine yönelik eleştirilerini masaya yatırdı.

Mbappe’nin PSG yönetimi üzerinde her geçen gün daha da büyük bir etki oluşturmak istediğini belirten Beye, adını şimdiden futbol tarihinin en iyileri arasına yazdıran genç oyuncunun bunu bilinçli şekilde yaptığını belirtti.

Beye ne söyledi?

Mbappe’nin PSG’nin 2023-2024 sezonu tanıtım filminde yer almasının ardından yönetimi hedef alan açıklamalarının belli bir planlamanın ardından geldiğini belirten Beye, “Mbappe memnuniyetsizliğini neden kapalı kapılar ardında değil de herkese açık şekilde paylaştı? Mbappe’nin oluşturmak istediği iletişim etkisinin mantığı bu. Mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak istiyor” dedi.

Mbappe’nin PSG’nin alacağı her kararda aktif rol almak istediğinin altını çizen Beye, “Mbappe PSG’de olan biten her şeyi kontrol etmek istiyor. Buna kesinlikle hiç şüphe yok. O artık yavaş yavaş PSG’den daha büyük bir hale geliyor. Mbappe hem sahada hem de saha dışında tam bir canavar. Dünyanın her yerinde etki yaratmak istiyor. En iyi sporcular bunu doğrudan değil dolaylı olarak yapıyorlar. Bunun doğru olduğunu söyleyemem ancak yapmaya çalıştıkları kesinlikle bu. Mbappe PSG’nin her geçen gün biraz daha Kylian Saint-Germain olmasını arzuluyor” dedi.