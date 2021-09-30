Haaland sözünü tuttu, şimdi Mbappe bekleniyor

İspanyol basını transferin gözdesi olan iki yıldız ismin transferlerinin birbirlerini tetikleyeceğini belirtti.

Avrupa futbolunda önümüzdeki 15 yıla damga vurması beklenen Norveçli yıldız Erling Haaland hakkındaki transfer iddialarına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, bu iddiaların sonuncusu İspanya'dan geldi. AS'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki golcü, kulübün CEO'su Hans-Joaquim Watzke'nin açıklamalarının aksine, gelecek yaz Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kesin olarak ayrılacak.

Watzke ne demişti

Dortmund CEO'su Hans-Joaquim Watzke geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Haaland'ı satmak gibi bir zorunlulukları olmadığını söylemişti:

"Haaland'ın gelecek yaz kesin olarak ayrılacağı yönündeki söylentiler tamamen saçmalık. Bazıları borsada işlem gören bir şirket olmamızdan ötürü bunu yapmak zorunda olduğumuzu iddia ediyor ancak bu doğru değil.

"Bu kulüpte kimin satılacağının kararını yönetim kurulu verir ve Haaland'ın satılıp satılmayacağı yönündeki karar henüz verilmedi. Neler olacağını bekleyip göreceğiz."

Haaland sözünü tuttu

AS'ta yer alan haber ise gerçeğin Watzke'nin söylediğinden çok daha farklı olduğunu öne sürdü. Alman ekibi ve oyuncunun menajeri Mino Raiola arasında oyuncunun 2022 yazındaki satışını kolaylaştırmak yönünde sözlü bir anlaşmaya varıldığı kaydedilirken, bu anlaşmanın Haaland'ın Dortmund'a transferinde de kilit rol oynadığı belirtildi.

Öte yandan habere göre Haaland'ın aldığı cazip tekliflere rağmen bu sezon takımda kalmayı kabul etmesi ve verdiği sözü tutması da bu anlaşmaya sadık kaldığını gösterdi.

Mbappe bekleniyor

İki taraf arasındaki anlaşmanın yazılı değil sözlü olduğu kaydedilirken, Haaland'ın 75 milyon euro karşılığında serbest kalacağı yönündeki iddialar da reddedildi.

Tüm bunların ışığında Haaland'ın yeni takımı merakla beklenirken, Kylian Mbappe'nin transferi bu transfere de yön verecek. Mbappe beklendiği gibi bedelsiz olarak Real Madrid kadrosuna katılırsa, PSG Fransız yıldızın yerini Haaland ile doldurmak için tüm şartlarını zorlayacak.

Ancak Mbappe PSG'de kalmayı tercih ederse, Real Madrid zaten İspanyol ekibinde forma giymek isteyen Haaland'ı renklerine katacak.

Daha fazla okuma