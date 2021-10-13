Haaland babasının eski takımıyla masaya oturuyor

Yaz aylarında Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Norveçli yıldız, babasının eski takımına transfer olabilir.

Yaz transfer döneminde önce Harry Kane'i ardından da Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek isteyen ancak her iki girişimde de mutlu sona ulaşamayan Manchester City, rotayı Erling Haaland'a çevirdi.

İngiliz basınına göre Pep Guardiola'nın takımı santrfor problemini çözmek için 21 yaşındaki yıldızla kısa süre içinde masaya oturacak.

Alman ekibi Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Haaland'ın Dortmund ile yaptığı iyi niyet anlaşmasına göre gelecek yaz 75 milyon euro karşılığında serbest kalma hakkı bulunuyor. Buna rağmen oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın bonservisin yanı sıra yüksek bir menajerlik ücreti ve imza parası talep etmesi bekleniyor.

Babasının takımı

The Times'ta yer alan haberde çok sayıda ünlü futbolcunun menajerliğini yapan İtalyan menajerin önümüzdeki aylarda City yönetimiyle görüşeceği belirtilirken, İngiliz ekibinin şu an için bu transferdeki en büyük rakibi Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e kaptırması beklenen Fransız ekibi PSG olacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz sezon Dortmund forması giydiği 41 maçta 42 gol atan ve bu sezon da kaldığı yerden devam ederek, sekiz maçta 11 gol bulan Haaland'ın futbol dünyasının önümüzdeki 15 yılına damga vurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan yıldız oyuncunun babası Alf-Inge Haland'ın da 2000-2003 yılları arasında Manchester City forması giymesi iddiaları güçlendiriyor.

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