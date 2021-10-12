"Cristiano Ronaldo beni aradı, ondan 1 milyon euro istedim"

Portekizli yıldız kendi dış görünümünün yanı sıra arkadaşlarını da düşünüyor.

Kiko Rivera, Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp 'saç ektirmeyi' tavsiye ettiğini söyledi.

Yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Juventus'tan ayrılıp eski kulübü Manchester United'a dönen Portekizli yıldız yoluna Premier Lig'de devam ediyor.

36 yaşındaki oyuncunun formuna ve dış görünümüne oldukça dikkat ettiği biliniyor ancak Ronaldo yalnız kendi görünümüyle ilgili değil.

Kiko Rivera ne söyledi?

AS'ta yer alan habere göre; futbolcu Joaquin Sanchez ile eski basketbolcu Fernando Romay'ın FiNetwork'te sunduğu "Uno más uno son tres" adlı programın son konuğu İspanyol şarkıcı Isabel Pantoja'nın oğlu Kiko Rivera'ydı.

Kiko Rivera da İspanya'da annesi gibi şarkıcılık ve DJ'lik yapıyor. 37 yaşındaki Rivera programda Cristiano Ronaldo ile yaşadığı bilinmeyen bir anısını anlattı.

İspanyol DJ, Portekizli yıldızın kendisini arayıp saç ektirmesi için tavsiyede bulunduğunu söyledi:

"Cristiano Ronaldo beni arayıp Madrid'de yeni açılan bir saç ektirme merkezine götürmeyi teklif etti."

"Bana 1 milyon euro verirsen bunu yaparım dedim. Bir daha beni aramadı."

Konuyla ilgili espri yapan Rivera, "100 bin euro isteseydim bunu kesin yapardı." dedi.

Ayrıca çocukken Real Madrid altyapısında eğitim aldığını söyleyen İspanyol DJ, "Çalışmadığım için beni kovdular" diyerek itirafta bulundu.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Ülkesi Portekiz ile millî aradan dönen Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla 16 Ekim'de Leicester City'ye karşı mücadele verecek.

36 yaşındaki yıldız, 20 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta sınavına çıkacak.

Premier Lig'deki ilk maçına golle başlayan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar için yeni sezonda 6 gol, 5 asist kaydetti.

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