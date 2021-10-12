Juventus 75 milyon euro'luk santrfor için yıldızını feda edecek

Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Juventus ilk olarak golcü sorununu çözmek istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United yolunu tutmasıyla birlikte hücum hattında büyük bir gol sıkıntısı yaşayan Juventus golcü listesinin ilk sırasına Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'i koyarken, bu transfer için önemli bir oyuncusunu da gözden çıkardı.

Massimiliano Allegri'nin takımının Sırp yıldız için Dejan Kulusevski'yi önermesi bekleniyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Vlahovic'in 2023 yazında bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması Fiorentina'yı oyuncuyu satmaya zorlarken, en istekli kulüp olarak Juventus öne çıkıyor. Allegri'nin genç yıldızı transfer listesinin ilk sırasına koyduğu bilinirken, Floransa ekibi kapıyı 75 milyon euro'dan açıyor.

Vlahovic 6 milyon istiyor

Atletico Madrid'in de yakın ilgi gösterdiği oyuncunun ilk tercihinin Juventus olacağı öne sürülürken, İtalyan devi yüksek bonservis bedelini aşağıya çekmek için İsveçli yıldız Kulusevski'yi takas oyuncusu olarak önermeyi planlıyor. Öte yandan Vlahovic'in ise yeni takımından yıllık en azı 6 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana takımının en önemli oyuncusu konumunda bulunan 21 yaşındaki santrfor geride bıraktığımız sezonu 37 Serie A maçında 21 golle tamamlamıştı. Bu sezona da iyi başlayan Vlahovic ligde ve kupada şu ana dek sekiz karşılaşmada altı gol attı ve Juventus'un hücumda yaşadığı sorunlara çözüm olabileceğini ortaya koydu.

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