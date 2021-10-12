Diego Simeone: Suarez'den Messi'yi Atletico Madrid için aramasını istedim

Diego Simeone, Lionel Messi'nin PSG'ye transferi öncesi Atletico Madrid'e katılması için Luis Suarez aracılığıyla iletişim kurmuş.

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e ses getiren transferinin yankıları sürerken Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'den de bir itiraf geldi.

Simeone, Messi'nin PSG'ye transferi henüz gerçekleşmemişken Luis Suarez aracılığıyla vatandaşıyla iletişim kurduğunu söyledi.

Luis Suarez, Barcelona'da Lionel Messi ile uzun süre birlikte oynadı ve ikili yakınlıklarıyla biliniyor.

Simeone, Atletico'da oynamaya sıcak bakıp bakmadığını öğrenmek için Luis Suarez'e Messi'yi arattığını dile getirdi.

Diego Simeone ne söyledi?

"Ben aramadım ama Luis Suarez'den aramasını istedim. Messi'ye nasıl olduğunu, Atletico'da oynamayı hayal edip etmediğini ve gelmesi için en ufak bir şansın olup olmadığını sordurdum"

"Sadece üç saat kala olan bir şeydi çünkü PSG zaten çoktan transfere karar vermişti"

"Messi ile hiç çalışma fırsatımız olmadı. Hep Barcelona'daydı. Ben Atletico'daydım. Milli takımda oynarken de denk gelmedik"

Diego Simeone'yi Messi hakkında umutlandıran neydi?

Peki Diego Simeone neden Messi'nin Atletico'da oynama şansını düşündü?

"Bana Messi'nin nerede oynaması gerektiğini sorarsanız, kazanmak isteyen bir takımda derim Kazanmak için ne yapması gerektiğini bilen bir takımda. Hangi pozisyonda oynadığı önemli değil, önemli olan takımın kazanmak için kurulmuş olmasıdır."

"Onu değil, takımı düşün"

Lionel Messi bu sezon ne yaptı?

2021 yazında Barcelona'daki sözleşmesi biten Lionel Messi, Katalan devinin içinde bulunduğu finansal krizin ardından istediği sözleşmeyi alamadı ve ardından PSG'ye katıldı.

Lionel Messi şu ana kadar yeni takımında 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Messi'nin tek golü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı geldi.

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