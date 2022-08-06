Fransız ekibinde teknik direktör değişikliğiyle başlayan huzursuzluk büyümeye devam ediyor.

Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile anlaşmazlık yaşayan oyuncular listesine Matteo Guendouzi de eklendi.

Hazırlık döneminde Gerson ve Jordan Amavi'yle de ters düşen Hırvat teknik adamın Fransa macerası oldukça çalkantılı başladı.

Ancak kulüp başkanı Pablo Longoria futbolcuların sergilediği memnuniyetsizliğe rağmen Tudor'un arkasında durmakta kararlı.

Neler yaşandı?

L'Equipe'in haberine göre; Marsilya'nın geçen hafta Milan ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında oyundan alınan Guendouzi, Tudor ile tartıştı.

Gerginliğin ardından duşlara yönelen Guendouzi ikinci yarıda kulübede yer alması ve stadyumu terketti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan başkan Longoria, futbolcuların eski teknik direktör Jorge Sampaoli'ye duyduğu özlemin bu tip davranışları kabul edilebilir hale getirmediğini hatırlattı.

Sorunun kaynağı ne?

Tudor'un takım üzerinde uyguladığı katı disiplin ve tercih ettiği antrenman yöntemleri Marsilyalı futbolcuları mutsuz etti.

Hazırlık dönemindeki yoğun tempodan ve akşam 7'ye koyulan antrenmanlardan şikayetçi olan futbolcular yönetime mesaj gönderdi.

Başkanın bu harekete yanıtı ise sert oldu. Tudor'u bizzat göreve getirdiğini belirten Longoria, Hırvat teknik adamla sorun yaşayan oyunculara ofisine gelip transfer talebinde bulunmalarını tavsiye etti.