Griezmann, Mbappe'yi 134 milyon euro'ya Newcastle United'a sattı!

Büyük bir Football Manager tutkunu olan Antoine Griezmann, İngiliz futbolundaki kupaları toplarken, sürpriz bir transfer hamlesine imza attı.

Euro 2020'deki ilk maçını 15 Haziran'da Almanya'ya karşı oynayacak son Fransa'da turnuvaya yönelik hazırlıklar sürerken, futbolcuların boş zamanlarındaki hobileri de oldukça eğlenceli anları beraberinde getiriyor.

Takımın yıldızı Antoine Griezmann'ın Football Manager maceraları, kadro içinde büyük bir ilgi görüyor.

Uzun seyahatler sırasında sıklıkla Football Manager oynayan Griezmann, Premier Lig'de çalıştırdığı takımıyla başarıdan başarıya koşarken, oldukça sürpriz bir transfer hamlesine de imza attı. Oyunda takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin teknik direktörlüğünü yapan Griezmann, genç yıldızı Newcastle United'a sattı.

Mbappe soğuktan şikayet etti!

Griezmann tarafından 134 milyon euro'ya Newcastle United'a satılığını öğrenen Mbappe, şehrin soğukluğundan şikayet ederken, ikili arasındaki diyalog hem futbolseverlerin hem de Football Manager tutkunları tarafından büyük bir beğeni topladı. Antoine Griezmann daha önce de oyuna ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.

Newcastle United 🔃 Kylian Mbappe



Antoine Griezmann, Kylian Mbappe'yi Football Manager'da 134 milyon euro'ya satın alıyor. 😅



💬 Mbappe: "Neresi? Orası çok sıcak değil ha?"pic.twitter.com/QobHnwAUZH — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 7, 2021

Aralık ayında Marsilya'yı çalıştıran ve takımına Fenerbahçe'den ayrılarak Stutgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz'ı da transfer etmişti. Fransa Milli Takımı'nın şampiyonluğa ulaştığı 2018 Dünya Kupası'nın yıldızlarından olan tecrübeli oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 36 lig maçında 13 gol atmıştı.

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