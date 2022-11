Gizem çözüldü: Futbolcular, neden tozluklarında delik açıyorlar?

Dünya Kupası'nda İngiltere'yi izleyen taraftarlar, oyuncuların çoraplarından bir miktar kumaş parçasının eksik olduğunu fark etmiş olabilirler.

Jude Bellingham, deliklerin sayısı göz önüne alındığında, geleneksel bir çoraptan çok bir İsviçre peyniri bloğuna benzeyen çorap giyiyor.

Ancak onun ve diğer birkaç futbolcunun bu şekilde davranmasının iyi nedenleri var. GOAL, size her şeyi açıklamaya çalışacak.

Oyuncular genellikle sıkan çorabın, baldır kasları üzerindeki baskısını azaltmak için çoraplarında delikler açarlar.

Bacak kasları şişkin oyuncular için tozluklar özellikle kısıtlayıcı olabilir ve etkili kan akışı dolaşımının yanı sıra nefes alma konusunda da zorluklara sebebiyet verebilir.

Bu nedenle, oyuncular sorunu ortadan kaldırmak ve oyunlarını geliştirmeye yardımcı olmak için genellikle çoraplarını keserler.

.@kylewalker2 needs a new pair of socks for Christmas 👀😂 pic.twitter.com/jB4Pd3YVCM