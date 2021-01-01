Olivier Giroud Chelsea'ye hayat veren golü anlattı

Atletico Madrid karşısında Chelsea'ye zaferi getiren golü atan Giroud, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup eden Chelsea'nin golü Fransız yıldız Olivier Giroud'dan geldi. Karşılaşma sonrası BT Sport'a açıklamalarda bulunan Giroud; "Buraya kendi oyunumuzu oynayarak kazanmaya geldik. Onlara hücumda nasıl sorun çıkaracağımızı biliyorduk.

Savunmada da güçlüydük ve galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu gece hak edilmiş bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Attığı gol hakkında yorumu

Spektaküler bir vuruşla topu filelere gönderen Fransız yıldız golünü ise şöyle anlattı; "Gol hakkında ne düşüneceğimi bilmiyorum. Sadece röveşata vuruşuna odaklandım ve topun filelere gittiğini görünce çok mutlu oldum. Ofsayt şüphesiyle ilgili olarak Mason Mount topa dokunmadığını söyledi. Takım için ve benim için çok güzel oldu."

"Mason'ı suçlayacağımı söyledim"

Attığı goldeki VAR incelemesi ile alakalı olarak RMC Sport'a da konuşan Giroud, "Mason'a (Mount) golün iptal edilmesi halinde onu suçlayacağımı söyledim. Çünkü benden önce topa dokunuyor gibi görünüyordu. Top filelere gitti ve ofsayt olmadığı için çok mutluyum. Benim ve takımım için harika... VAR esnasında inancınızı korumalı ve sabırlı olmalısınız. Uzun sürdü ama önemli bir karardı. Golü üç dakika sonra kutlamak biraz tuhaf" ifadelerini kullandı.

Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Olivier Grioud, bu sezon İngiliz ekibinin formasını giydiği 22 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı.

Editör Yorumu

Fransız golcü Olivier Giroud hakettiği değeri göremeyen yıldızlardan biri.... Thomas Tuchel geçtiğimiz günlerde Fransız golcü için kontrat uzatma kararını ilerleyen günlerde vereceğini söylemişti. Sözleşme imzalamadığı takdirde Türk kulüpleriyle adının sıkça haberlere konu olacağına kesin gözüyle bakılan Giroud'nun Chelsea ile yeni kontrat imzalama ihtimali Atletico Madrid'e attığı golle daha da arttı.