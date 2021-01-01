Gedson Fernandes Galatasaray soyunma odasını anlattı

U21 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Portekizli yıldız, sarı-kırmızılı takımın kendisine önemli tecrübeler kattığını söyledi.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımdaki günlerini ülkesinin basınına değerlendirdi. Record'a konuşan genç orta saha oyuncusu ligi kaybettikleri için hayal kırıklığına uğradığını gizlemezken, sarı-kırmızılı takımın kendisine büyük bir tecrübe kattığını söyledi.

Gedson Fernandes ne söyledi?

22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın soyunma odasındaki birlikteliğin önemini kavramasına yardımcı olduğunu belirtti:

"Galatasaray'da Arda Turan, Feghouli ve Falcao gibi büyük oyuncularla aynı soyunma odasını paylaştım. Orada önemli olanın takım olduğunu, yaşın öneminin olmadığını anladım.

"Eğer dışarıya bilginin sızmadığı ve dışarıdan kimsenin dahil olamadığı kapalı bir soyunma odanız varsa sizi yenmenin çok zor olacağını öğrendim. Eğer sadece oyuncuların isimlerinden oluşan bir takımsanız bu hiçbir işe yaramaz."

U21 Avrupa Şampiyonası için milli takım kampında bulunan yıldız oyuncu daha önce 2016'da U17 kategorisinde yakaladıkları Avrupa şampiyonluğu başarısını tekrarlamak istediklerini söyledi.

Yakaladıkları başarılarla futbolda saygı duyulan bir ülke haline geldiklerini belirten Fernandes, harika bir jenerasyona sahip olduklarını belirtti.

"Önemli olan kazanmak"

İyi futbolun kazanan bir takım demek olduğunun altını çizen Gedson, kazanamadıktan sonra iyi futbol oynamanın anlamsız olduğunu belirtti:

"Bir takımın iyi oynadığı ancak kaybettiği şeklinde yorumlar görüyorum... Demek ki kazanmak için yeterince iyi oynayamamışlar.

"Bazen insanların görmekten hoşlanmayacağı şekilde oynayarak kazanırsınız. Bu gerekiyorsa, bunu yapmalısınız. İyi futbol kazanmaktır.

"Bence Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden olacağız."

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