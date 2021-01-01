Nice'ten Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu teklifi

Beşiktaş'ın genç oyuncularının talipleri artıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu için Fransa'dan teklifler gelmeye başladı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın en dikkat çeken isimlerinden biri de kaleci Ersin Destanoğlu oldu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kaleyi emanet ettiği 20 yaşındaki file bekçisi Fransız kulüplerinin radarına girdi.

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre, Ligue 1 ekibi Nice, genç oyuncu için Beşiktaş'a ilk teklifini yaptı.

Kısa vadede mevcut kaleci Walter Benitez'den kolay kolay vazgeçmeyi düşünmeyen Fransız kulübü, gelecek vaadeden genç bir kaleci arıyor.

Fournier, İstanbul'a geldi

Haberde ayrıca, Nice Futbol Direktörü Julien Fournier'in geçtiğimiz günlerde Ersin Destanoğlu'nun durumunu yakından takip etmek için İstanbul'a geldiği ifadeleri yer aldı.

Fransız ekibi, Ümit Milli Takım'ın kalesini de koruyan genç kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş 12 milyon euro istiyor

Nice Kulübü, Beşiktaş'a ilk teklifini 5 milyon euro olarak yaptı. Ancak siyah - beyazlılar bu teklifi reddederek 12 milyon euro'da ısrar ediyor.

Ersin Destanoğlu'na Nice'in dışında Lille'in de ilgisi var. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille'in başarılı kaleci Mike Maignan'a Milan'ın ilgisi var ve oyuncu bu sezon takıdan ayrılabilir.

Ersin Destanoğlu bu sezon ne yaptı?

Süper Lig'de 35 maça çıkan genç oyuncu, kalesinde 35 gol görürken 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.