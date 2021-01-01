ÖZEL | Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi neresi olacak? Galatasaray ve Beşiktaş temasa geçti!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a Avrupa kulüplerinin de ilgisi var.

ÖZEL | Burak Özdemir @burakozdemr

Sezonun sona ermesiyle kulüpler gelecek sezonun transfer planlamalarına da başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün genç yıldızı Barış Alper Yılmaz transferin en gözde isimlerinden biri konumunda.

Dört büyüklerin kadrosuna katmak istediği 21 yaşındaki oyuncuyu Avrupa kulüpleri de yakından takip ediyor.

Fatih Terim bizzat aradı

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için harekete geçti.

Fatih Terim, Ankara Keçiörengücü yetkililerini bizzat arayarak oyuncu hakkında bilgi istemesine rağmen yönetimde yaşanan belirsizlikler sarı - kırmızılıların bir adım geride kalmasına sebep oluyor.

Beşiktaş'ın Ankara ekibiyle temasta olduğu oyuncu için kulübü 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da pay istiyor. Kulüpler bu miktarı pazarlık masasında bir miktar daha aşağıya çekmeyi amaçlıyor.

Son yıllarda TFF 1. Lig ekiplerinden Avrupa'ya transfer olan oyuncular dikkat çekiyor. Barış Alper Yılmaz için de Almanya, Belçika, Portekiz ve Fransa'dan bazı kulüpler devrede.

Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan başarılı oyuncu transferi konusunda kulübü ve menajerinin vereceği kararı bekliyor.

Barış Alper Yılmaz bu sezon ne yaptı?

Ankara Keçiörengücü ile ligde 34 maçın tamamında forma giyen başarılı sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda sekiz gol atarken beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nda da iki kez forma giydi.

Barış Alper Yılmaz'ın kariyerinden satırbaşları

23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya gelen Alper Barış Yılmaz futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılında Ankara Demir'e transfer olan genç isim üç yılın ardından Eylül 2020'de Ankara Keçiörengücü'nün yolunu tuttu.