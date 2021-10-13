Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic: Haziranda Barcelona'dayım

Boşnak futbolcu, Ronald Koeman'ın gönderilmesini dört gözle bekliyor.

Beşiktaş, Barcelona'daki mali krizi iyi değerlendirerek Miralem Pjanic gibi bir yıldızı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çıktığı ilk maçta harika bir asist yapan Boşnak orta saha, Sergen Yalçın'ın bu sezon en büyük kozlarından biri olmaya devam edecek.

Geleceği hakkında konuşan Pjanic, Bacelona'ya döneceği tarihi açıkladı.

Ne söylendi?

Fransız Canal Plus'a demeç veren Boşnak futbolcu, siyah-beyazlı kulübe transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

"Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı.

"Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.



"Barcelona’dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler.

"Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz."



Pjanic'i sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeneceğini açıklamıştı.

Pjanic'in Beşiktaş'taki istatistikleri

Beşiktaş formasıyla beş maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, henüz gol atamadı ancak üç asist yaparak önemli bir katkıda bulundu.

Süper Lig'de dört maça çıkıp iki asist yapan Pjanic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı bir maçta da gol pası vermeyi başardı.

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