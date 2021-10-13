Liverpool, 120 milyon euro'luk yıldızın peşinde

Liverpool, hücum hattını genç yıldızla doldurmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon yapılan Diogo Jota eklemesi haricinde Liverpool, yoluna ezberlerimize kazınan Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino üçlüsüyle devam ediyor.

Salah’ın sözleşmesinin kısa süre içerisinde uzatılması beklenirken Firmino da son dönemde Jota ile ciddi bir forma savaşı veriyor.

Hücum hattını gençleştirmek ve bu alandaki rotasyonunu genişletmek isteyen Liverpool’un Atletico Madrid forması giyen Joao Felix ile ilgilendiği iddia edildi.

Liverpool için Felix iddiası

İngiliz basınından The Sun, Liverpool’un Atletico Madrid’de gözden düşen Joao Felix’i transfer etmek istediğini öne sürdü.

Haberde İngiliz devinin 68 milyon sterlin’e bu transferi bitirmek istediği belirtildi. Antoine Griezmann’ın tekrar takıma dönmesiyle birlikte, Atletico Madrid’in de bu miktardaki bir teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Felix’in kariyeri

21 yaşındaki Felix, Benfica’da kendisini göstermesinin ardından Atletico Madrid’e 127 milyon euro’luk bir bedel karşılığında transfer olmuştu.

Ancak genç oyuncu, şu ana kadar kendisinden beklenilen seviyeye ulaşamadı. 2019’dan bu yana İspanyol ekibinin formasını toplamda 81 maçta terleten Portekizli, 19 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ise yalnızca beş maçta süre alan oyuncu, bunların yalnızca ikisine ilk 11’de başladı.

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