Gareth Bale, Türkiye karşısında turnuva tarihine geçti

A Milliler, Avrupa Şampiyonası mücadelesinde Galler'e mağlup olurken Gareth Bale da turnuva tarihine geçti.

Geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren ve geleceği henüz netleşmeyen Gareth Bale, Avrupa Şampiyonası tarihinde 1980'den bu yana bir ilki başardı.

Türkiye, EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler randevusundan da eli boş döndü. İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenik düşen milliler, Rob Page'in öğrencileri karşısında 2-0 mağlup oldu.

Gareth Bale ise Galler'in kazandığı penaltı atışından yararlanamadı ancak ülkesine başka bir başarıyı getirdi.

Gareth Bale neyi başardı?

Galler'in yıldızı Türkiye karşısında iki asistle galibiyette kritik bir rol oynadı.

Ayrıca The Analyst'e göre; Bale, millilere karşı 5 kez şans yarattı.

Bu rakam, istatistiklerin tutulduğu 1980'den bu yana bir maçta ulaşılan en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı?

Galler yenilgisiyle işi zora giren Türkiye'nin gruptan çıkmak için son ümidi, en iyi üçüncüler arasına girmek.

Peki Türkiye nasıl gruptan çıkabilir? En iyi üçüncüler sıralamasını nasıl yakalayabilir?

A Grubunda puan durumu nasıl?

Oynanan iki karşılaşmanın ardından A Grubunda İtalya 6 puanla ilk sırada yer alıyor.

Galler ise 4 puanla ikinci, İsviçre 1 puanla üçüncü konumda.

Hanesine henüz puan yazdıramayan Türkiye ise dördüncü sırada.

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